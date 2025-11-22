Diego Latorre reveló por qué los hinchas de Boca empezaron a tenerle bronca

Elegancia, calidad y una dupla ofensiva junto a Gabriel Omar Batistuta que quedó en la historia de Boca y también del fútbol argentino. Diego Fernando Latorre tuvo una gran trayectoria y sus pasos por el Xeneize fueron más que destacados, aunque también tuvo sus puntos bajos, especialmente en el tramo final del segundo y la relación con los hinchas sufrió cambios drásticos, de ser un jugador querido pasó a ser repudiado.

Eso llevó a que tras concretar su salida y pasar a jugar en Racing, en un Torneo de Verano tenga la mala idea de hacerle un gesto a la hinchada de Boca que no cayó para nada bien. Gambetita se tapó la nariz y generó la furia de los fanáticos del Xenieze. Pasó el tiempo, Latorre se convirtió en un respetado periodista y hoy en día tiene un buen vínculo con el club en el que se destacó entre fines de los 80, comienzos de los 90 y también entre 1996 y 1998.

Latorre explicó por qué se rompió su relación con los hinchas de Boca

En diálogo con Flavio Azzaro, Diego Latorre contó: “Creo que fue un proceso general, obviamente que a mí me tocó en mayor medida porque era uno de los jugadores más simbólicos. Hubo un desgaste en el ánimo del hincha, porque cuando se pierde, se defrauda, o no se llega a cumplir el objetivo, evidentemente hay responsables. Y el responsable no es el 4 de la Reserva, si no son los jugadores que más representan la camiseta. Me parece que eso, por un lado, fue muy influyente”.

Además, agregó: “El tema de Boca fue más pronunciado porque también me agarro en una época que me empecé a cansar de siempre ser ese centro, llevar el peso de equipos que no jugaban bien, salvo un tramo con el Bambino Veira. Fue un antes y después de esa época de Bilardo, que hizo una depuración”.

“No había un funcionamiento natural del equipo, jugadores que no estaban bien o demoraron en adaptarse y yo seguía. Encima no me había pedido Carlos Bilardo, sino que fui una apuesta de Macri, se dio todo eso muy revuelto hasta que yo también entre en un cansancio y dije ‘bueno, mi ciclo se cumplió“, completó Latorre.

Latorre y Maradona. (Foto: @dflatorre).

Los pasos de Latorre por Boca

Latorre hizo su estreno en la Primera de Boca en 1987 y su primer ciclo duró hasta 1992, cuando se fue a la Fiorentina. En ese primer ciclo conquistó dos títulos: la Supercopa 1989 y la Recopa Sudamericana 1990. Tras jugar en Italia y España, Gambetita regresó al Xeneize a mediados de 1996 y permaneció en el club hasta 1998, cuando de mala manera se fue a jugar a Racing.

