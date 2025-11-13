Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Potrero

Sacan a la luz la primera charla técnica de Diego Latorre como DT: “Somos muy buenos”

Gambeta se prepara para su debut en la Copa Potrero, que comenzará este viernes 14 de noviembre. Mirá el video.

Publicado por

Por joaquín alis

Sacan a la luz la primera charla técnica de Diego Latorre como DT: "Somos muy buenos"
© La JaulaSacan a la luz la primera charla técnica de Diego Latorre como DT: "Somos muy buenos"

Diego Latorre se prepara para comenzar su primera experiencia como director técnico. El exfutbolista y actual comentarista será el entrenador de La Jaula, uno de los equipos que participará de la Copa Potrero. El pasado fin de semana, la cuenta oficial de Instagram del equipo compartió una breve charla con sus dirigidos que sumó muchas interacciones.

Uno de los puntos donde Gambeta hizo hincapié fue en la presión alta: “Vamos a ir a buscar los centrales, nosotros tenemos que ir a recuperar la pelota acá arriba, tenemos que tratar de aislar a estos jugadores que van a ser tomados“.

El entrenador también dejó instrucciones para cuando la pelota la tiene su equipo: “Cuidado con los pases de afuera hacia adentro. Si vos sentís que no estás perfilado, que te querés girar con la pelota en los pies con un hombre encima, nos rompen el c… porque nos recuperan la pelota acá y tienen el arco recto“.

Días atrás, se sortearon los grupos de la Copa Potrero y Latorre fue protagonista. Su equipo deberá medirse con San Alberto, Mamon, Área Sport y Bidonaccio.

Cuándo se juega la Copa Potrero

La Copa Potrero se llevará a cabo entre el 14 y el 23 de noviembre y contará con equipos de distintos barrios y muchas estrellas del mundo del fútbol. Serán 40 equipos, que estarán conformados por grupos de 14 a 20 jugadores. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Diego Latorre criticó sin piedad a un titular de River tras la derrota en el Superclásico: “No hace goles, no asiste, no pisa el área”

ver también

Diego Latorre criticó sin piedad a un titular de River tras la derrota en el Superclásico: “No hace goles, no asiste, no pisa el área”

Todos los grupos de la Copa Potrero

  • GRUPO A: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires.
  • GRUPO B: TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports.
  • GRUPO C: Liga Nuñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche.
  • GRUPO D: Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C.
  • GRUPO E: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi abuela Lala.
  • GRUPO F: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London F.C.
  • GRUPO G: San Alberto, Mamon, Área Sport, Bidonaccio y La Jaula.
  • GRUPO H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu F.C. y Nikkei.
Publicidad
Lo ofrecieron para jugar en Boca, fue compañero de Carlos Tevez y ahora disputará la Copa Potrero

ver también

Lo ofrecieron para jugar en Boca, fue compañero de Carlos Tevez y ahora disputará la Copa Potrero

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

ver también

Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Latorre criticó sin piedad a Castaño tras la derrota en el Superclásico
River Plate

Latorre criticó sin piedad a Castaño tras la derrota en el Superclásico

Latorre despedazó a River y acusó a Gallardo de generar "un problema mental"
River Plate

Latorre despedazó a River y acusó a Gallardo de generar "un problema mental"

Jugó en Boca, fue multicampeón con River y recordó un cruce con Diego Latorre: “Él solamente festejaba cumpleaños”
Fútbol Argentino

Jugó en Boca, fue multicampeón con River y recordó un cruce con Diego Latorre: “Él solamente festejaba cumpleaños”

Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich
Fútbol europeo

Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo