Sacan a la luz la primera charla técnica de Diego Latorre como DT: “Somos muy buenos”

Diego Latorre se prepara para comenzar su primera experiencia como director técnico. El exfutbolista y actual comentarista será el entrenador de La Jaula, uno de los equipos que participará de la Copa Potrero. El pasado fin de semana, la cuenta oficial de Instagram del equipo compartió una breve charla con sus dirigidos que sumó muchas interacciones.

Uno de los puntos donde Gambeta hizo hincapié fue en la presión alta: “Vamos a ir a buscar los centrales, nosotros tenemos que ir a recuperar la pelota acá arriba, tenemos que tratar de aislar a estos jugadores que van a ser tomados“.

El entrenador también dejó instrucciones para cuando la pelota la tiene su equipo: “Cuidado con los pases de afuera hacia adentro. Si vos sentís que no estás perfilado, que te querés girar con la pelota en los pies con un hombre encima, nos rompen el c… porque nos recuperan la pelota acá y tienen el arco recto“.

Días atrás, se sortearon los grupos de la Copa Potrero y Latorre fue protagonista. Su equipo deberá medirse con San Alberto, Mamon, Área Sport y Bidonaccio.

Cuándo se juega la Copa Potrero

La Copa Potrero se llevará a cabo entre el 14 y el 23 de noviembre y contará con equipos de distintos barrios y muchas estrellas del mundo del fútbol. Serán 40 equipos, que estarán conformados por grupos de 14 a 20 jugadores. Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

Todos los grupos de la Copa Potrero

GRUPO A : La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires.

: La Crema, Federación Colombiana, Todo Suela, RFC y Baires. GRUPO B : TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports.

: TAP San Pedro, GEBA, Ciclón, Social y Deportivo 1936 y GB Sports. GRUPO C : Liga Nuñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche.

: Liga Nuñez, La Wilson, Las Piedras, La Fiebre y Barche. GRUPO D : Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C.

: Picapiedra, Fuerte Apache, Montereyes, Championsli y Alejo F.C. GRUPO E : Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi abuela Lala.

: Alto Pasto, Argeave Sports, Los Eucaliptus, Mammana F.C. y Mi abuela Lala. GRUPO F : Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London F.C.

: Moreno, El Guayo FC, Argentina Streamers, La Rosario y London F.C. GRUPO G: San Alberto, Mamon, Área Sport, Bidonaccio y La Jaula.

GRUPO H: Ciudadela, Operativo Panda, La Gambeta, Dibu F.C. y Nikkei.

