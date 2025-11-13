Es tendencia:
Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Todo lo que hay que saber en torno a la disputa de la próxima instancia de la presente temporada del certamen doméstico.

Por Gabriel Casazza

Rosario Central, uno de los clasificados.
Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del fútbol doméstico. Sí, es que el foco ya está puesto en lo que será la fase decisiva del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. Como consecuencia de ello, gran parte de los equipos participantes sigue soñando con tocar el cielo con las manos.

Así las cosas, se vienen los octavos de final del mencionado certamen argentino. Los 16 conjuntos clasificados empezarán a calentar motores para arribar a dicha etapa de eliminación directa de la mejor manera posible, con la intención de acceder a los cuartos de final.

En medio de ese panorama, todos y cada uno de los amantes del fútbol argentino ya se preguntan cuándo se llevarán a cabo los propios octavos de final del Torneo Clausura. Y, si bien no hay confirmaciones puntuales, se sabe qué fin de semana tendrán lugar.

Boca sueña con sumar otro título. (Foto: Getty)

Los octavos de final del Torneo Clausura

Lisa y llanamente, los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se disputarán el fin de semana siguiente al de la decimosexta y última fecha. Hablamos entonces del comprendido entre el 22 y el 23 de noviembre.

Naturalmente, habrá que aguardar para que la Liga Profesional de Fútbol confirme días y horarios precisos de todos y cada uno de los partidos implicados en los octavos de final para saber si también habrá actividad durante las jornadas de viernes y lunes.

El criterio de desempate para clasificar a octavos y la llamativa forma de resolver los descensos en el Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán el fin de semana del 22 y 23 de noviembre.
  • La Copa de la Liga Profesional de Argentina se encuentra en su fase decisiva, con 16 equipos clasificando a octavos.
  • Se espera la confirmación oficial de la Liga Profesional de Fútbol sobre días y horarios precisos de los partidos.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

