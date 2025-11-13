Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón del fútbol doméstico. Sí, es que el foco ya está puesto en lo que será la fase decisiva del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. Como consecuencia de ello, gran parte de los equipos participantes sigue soñando con tocar el cielo con las manos.

Así las cosas, se vienen los octavos de final del mencionado certamen argentino. Los 16 conjuntos clasificados empezarán a calentar motores para arribar a dicha etapa de eliminación directa de la mejor manera posible, con la intención de acceder a los cuartos de final.

En medio de ese panorama, todos y cada uno de los amantes del fútbol argentino ya se preguntan cuándo se llevarán a cabo los propios octavos de final del Torneo Clausura. Y, si bien no hay confirmaciones puntuales, se sabe qué fin de semana tendrán lugar.

Boca sueña con sumar otro título. (Foto: Getty)

Los octavos de final del Torneo Clausura

Lisa y llanamente, los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina se disputarán el fin de semana siguiente al de la decimosexta y última fecha. Hablamos entonces del comprendido entre el 22 y el 23 de noviembre.

Naturalmente, habrá que aguardar para que la Liga Profesional de Fútbol confirme días y horarios precisos de todos y cada uno de los partidos implicados en los octavos de final para saber si también habrá actividad durante las jornadas de viernes y lunes.

DATOS CLAVE

