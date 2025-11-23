La tajante respuesta de Ángel Di María por el pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central: “Cosa de ellos”

En los últimos días se vivieron momentos muy tensos, polémicos y discutidos en el marco de la máxima categoría del fútbol argentino. Los mismos incluyeron directamente a Rosario Central, quien recibió, de manera inesperada, un título oficial por haber culminado en lo más alto de la tabla de posiciones de la tabla anual.

En medio de ese panorama, este domingo, con el Gigante de Arroyito como testigo y como escenario, el Canalla que encabeza tácticamente Ariel Holan se encontró frente a frente con Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Y, como no podía ser de otra manera, Ángel Di María estuvo presente.

Pese a ello, el Pincha pisó realmente fuerte y se quedó con una victoria por 1-0 que lo metió en la próxima instancia del certamen doméstico. Previamente, los jugadores del equipo dirigido por Eduardo Domínguez decidieron brindarle el pasillo de campeón a Rosario Central, tal como indica el protocolo, pero lo hicieron de espaldas.

Naturalmente, esto generó un gran revuelo en el fútbol argentino, con una fuerte aprobación por lo hecho por la institución que tiene a Juan Sebastián Verón como principal autoridad. A su vez, en Rosario Central no cayó del todo bien y uno que fue consultado por este acontecimiento fue el propio Di María, que trató de no agigantar la polémica.

“Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Uno de los hicos de Estudiantes nos dijo que iban a hacer eso y está bien. Queda ahí”, exteriorizó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 instantes después del pitazo final en Rosario. De este modo, proporcionó su postura pero no polemizó demasiado.

“Hicimos un buen partido y trabajamos bien. Hicimos cosas buenas, pero no pudimos convertir. Intentamos de cualquiera manera, con pelotazos, con pelotas largas. Sabíamos a quién nos enfrentábamos, un equipo con muchos jugadores de calidad. Ahora hay que levantar la cabeza y descansar. No queda otra”, profundizó.

Por último, sobre el título decretado, indicó: “Nosotros no buscamos eso. Eso vino de los equipos más grandes y aceptamos. Nos llamaron, fuimos y los dirigentes aprobaron, no es culpa nuestra. Nos sentimos campeones. Lo dije después de Instituto y no pensando en que iba a pasar esto. Rosario Central llevaba muchos años sin terminar primero en la anual”.

