Las posibles fechas para la disputa del partido pendiente entre Barracas y Boca por el Torneo Clausura 2025

Aunque este lunes se terminará de desarrollar la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Barracas Central y Boca Juniors no pudieron afrontar su compromiso. Por la muerte de Miguel Ángel Russo, los clubes tomaron la decisión de postergar el encuentro originalmente programado para el sábado pasado.

Para continuar con el legado del DT campeón de la Copa Libertadores 2007, Claudio Úbeda y todo su cuerpo técnico continuarán al frente del plantel al menos hasta fin de año. Por eso, retomaron los entrenamientos pensando en estos próximos encuentros.

Lo siguiente en el calendario para el Xeneize es el choque ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera, el sábado 18 de octubre. Sin embargo, aún no hay confirmación sobre la fecha para el duelo pendiente ante el Guapo.

Según la información publicada por Planeta Boca Juniors, hay buenas chances de que Barracas Central vs. Boca, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, se dispute en el siguiente fin de semana, entre el jueves 23 y el sábado 25 de octubre.

Por las elecciones legislativas, no podrán programarse partidos para el domingo, pero sí para el sábado temprano. Incluso, el viernes 24 es la opción más firme, mientras que Barracas se opondría a jugar el jueves porque solo tendría tres días de descanso con respecto a su partido anterior, el lunes 20 ante Tigre.

La pelea por la cima en la Zona A

Aunque Defensa y Justicia ahora lidera el grupo tras su victoria ante Argentinos Juniors, tanto Boca Juniors como Barracas Central dependen de sí mismos para quedarse con la punta de ganar su partido pendiente y continuar en esa tendencia hacia las cuatro fechas finales.

Publicidad

Publicidad

Como si fuera poco, el Xeneize precisa los puntos para afianzarse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la Tabla Anual, dónde tiene al Guapo como uno de sus perseguidores.

ver también Los hinchas de Boca fueron lapidarios con Chiquito Romero ante la posible salida a Argentinos Juniors: “Andá máquina”