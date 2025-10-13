Los hinchas de Boca fueron lapidarios con Chiquito Romero ante la posible salida a Argentinos Juniors: “Andá máquina”

Una noticia inesperada, surgida desde La Paternal, sacudió el universo de Boca en las últimas horas. Argentinos Juniors manifestó formalmente su deseo de incorporar a Sergio Romero como refuerzo de emergencia ante la grave lesión de ligamentos cruzados de su arquero, Diego Rodríguez, y Chiquito se presenta como la primera opción en carpeta para cerrar la temporada defendiendo el arco del Bicho.

Ante la aparición de la oferta, en el Xeneize dieron luz verde para que la operación avance. De todas formas, el ciclo del experimentado arquero ya tenía fecha de vencimiento a fin de año, cuando finaliza su contrato y puede marcharse en condición de libre. Sin embargo, esta oportunidad podría adelantar su salida dos meses, y apenas la información salió a la luz, el debate entre los hinchas de La Ribera se encendió en las redes sociales.

Las aguas se dividieron inmediatamente sobre la actualidad de Chiquito. Por un lado, una mayoría considerable respalda la postura del club, argumentando que su ciclo está cumplido y que su salida anticipada sería beneficiosa. En la otra vereda estuvieron quienes manifestaron su descontento y consideran a Romero como “el mejor arquero que tiene Boca“. Lo cierto es que este lunes podría haber una reunión entre las partes que le otorgue un desenlace a esta fugaz negociación.

En tanto, el ex arquero de la Selección se enfrenta a la chance de volver a sumar minutos después de casi un año. No juega desde noviembre de 2024, cuando perdió el puesto con Leandro Brey por bajos rendimientos. Luego, una lesión en la pretemporada de 2025 obligó al Xeneize a contratar a Agustín Marchesín y lo marginó todavía más en la pelea por un lugar debajo de los tres palos. Un ciclo que, además de su desempeño en una cancha, quedó marcado por su recordado cruce con un plateísta tras una derrota contra River en La Bombonera.

La reacción de los hinchas de Boca ante el interés de Argentinos por Romero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos