Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

El dolor persiste en Boca. Pero en días marcados por el profundo luto tras el fallecimiento del legendario Miguel Ángel Russo, el fútbol le dio un mimo en términos deportivos. Es que los resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura jugaron completamente a su favor. Y así, sin siquiera salir a la cancha, el Xeneize terminó el fin de semana con un panorama que lo oxigena en sus frentes: el torneo local y la clasificación a la Copa Libertadores 2026, con una mano de River.

El primer gran beneficio se dio en la Zona A del Clausura, donde se produjo una carambola casi perfecta para los intereses de La Ribera. Sus competidores más directos en la lucha por la clasificación se repartieron puntos entre ellos o directamente sufrieron duras caídas que les impidieron tomar distancia en la tabla.

Concretamente, las derrotas de Huracán (0-2 vs. Aldosivi) y Unión (1-3 vs. Central Córdoba), sumadas a los empates de Estudiantes (1-1 vs. Belgrano) y Tigre (1-1 vs. Newell’s), configuraron un escenario ideal. Gracias a ello, Boca solo retrocedió dos lugares y se ubica cuarto, con 17 puntos, a solo dos unidades del líder Defensa y Justicia, que a pesar de ganar (1-0 vs. Argentinos Juniors), le terminó dando una mano en la tabla anual. Nada por reprochar.

Lo mejor de ello para el Xeneize es que, en caso de ganar su partido postergado ante Barracas Central -aún sin fecha estipulada-, quedará como líder en solitario de su zona. Esto le daría la posibilidad de disputar cada fase de los playoffs en La Bombonera, donde solamente perdió un encuentro en lo que va del año (vs. Independiente, por los cuartos de final del Apertura).

Boca, sin acción por el fallecimiento de Russo, se vio beneficiado por los resultados ajenos (Getty).

El optimismo en la tabla anual

Los beneficios para Boca no se reducen únicamente al Clausura, sino que también salió bien aireado y de pie pensando en conseguir su boleto para la Copa Libertadores 2026. El gran festejo pensando en ello llegó gracias al traspié sufrido en la vereda de enfrente: la sorpresiva derrota de River ante Sarmiento. Este marcador le permite a Boca mantenerse firme en el segundo puesto de la tabla anual con 50 puntos, manteniendo a raya a su clásico rival, que se quedó en 49 unidades.

A eso también se le suma que Argentinos Juniors (48) quedó estancado en el cuarto lugar debido a su caída en Varela con Defensa y Justicia. Eso sí: Riestra (47) podrá alcanzarlo si vence a Platense este lunes, pero de todas formas la diferencia de gol mantendrá al Xeneize por delante. Dentro de la amplia cantidad de buenas. El único contrapunto fue la victoria de Rosario Central (2-1 vs. Vélez), que se consolidó como líder de la tabla con 56 puntos, y podría escaparse a 59 si le gana a Sarmiento en el partido que todavía restan por completar.

De esta manera, en una semana difícil desde lo anímico, Boca encarará su partido frente a Belgrano con una certeza para nada menor: el destino, tanto en el torneo como en la clasificación a la Copa Libertadores, sigue dependiendo exclusivamente de sí mismo.

Así está la tabla del Torneo Clausura

