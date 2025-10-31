Los 6 equipos que pueden complicar a Boca y River en la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Torneo Clausura se encuentra en su etapa final y tanto la zona de clasificación a la fase de eliminación directa como la competencia por ingresar a la Copa Libertadores y la Sudamericana están que arden. En el primer turno de la fecha 14 del campeonato, San Lorenzo bajó a Deportivo Riestra gracias al 1-0 conseguido en el Nuevo Gasómetro y le hizo un favor a Boca y River en lo que respecta a la tabla anual.

Es que ninguno de los dos equipos más importantes del fútbol argentino tienen asegurado su pase a la Copa Libertadores 2026 y dependen de sus posiciones en la tabla anual para clasificar, a menos que uno de los dos se consagre campeón del Clausura. A día de hoy, Boca se encuentra segundo y ocupando el cupo de clasificación directa con 53 puntos. River, en cambio, marcha tercero y está en zona de repechaje, con 52 unidades.

Durante sus compromisos de la fecha 14, ni el Xeneize ni el Millonario tienen chances de asegurar su clasificación, pero sí pueden encaminarla con un triunfo. Sin embargo, hay otros equipos que los siguen de cerca en la anual y podrían complicar a los de Claudio Úbeda y aún más a los de Marcelo Gallardo.

En total, son seis los clubes que buscan agazaparse a los puestos que hoy son superclásicos: Argentinos Juniors cuarto con 51 puntos, Deportivo Riestra quinto con la misma cantidad, San Lorenzo con 49 unidades, Racing y Lanús con 46 puntos y Tigre con 45. Justamente, estos son todos los equipos que se encuentran en zona de Sudamericana, pero que aún sueñan con la Libertadores.

Salvo el Malevo y el Ciclón, los cuatro restantes tienen nueve puntos en juego y pueden alcanzar la zona de la copa madre del continente. Los dos equipos del Bajo Flores están a dos y cuatro puntos, con seis en disputa. Antes de los partidos de Boca y de River de esta fecha, todavía pueden complicarlos. Dependerán de sí mismos para sacarse de encima rivales en esta fecha, en la que Boca visitará a Estudiantes y River recibirá a Gimnasia.

Los partidos que le quedan a los que pelean por ingresar a la Libertadores 2026

Boca Juniors (53) : Estudiantes (V), River y Tigre.

: Estudiantes (V), River y Tigre. River Plate (52) : Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V).

: Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V). Argentinos Juniors (51) : Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V).

: Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V). Deportivo Riestra (51) : Independiente y Godoy Cruz.

: Independiente y Godoy Cruz. San Lorenzo (49): Rosario Central (V) y Sarmiento.

Rosario Central (V) y Sarmiento. Racing (46): Central Córdoba (V), Defensa y Newell’s (V).

Central Córdoba (V), Defensa y Newell’s (V). Lanús (46): Banfield (V), San Martín de San Juan (V) y Atlético Tucumán.

Banfield (V), San Martín de San Juan (V) y Atlético Tucumán. Tigre (45): Belgrano (V), Estudiantes y Boca (V).

El trofeo de la Copa Libertadores.

Cómo está la Tabla Anual