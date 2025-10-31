Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Los 6 equipos que pueden complicar a Boca y River en la clasificación a la Copa Libertadores 2026

A falta de tres fechas para la culminación de la tabla anual, los dos gigantes del fútbol argentino tienen varios competidores que sueñan con robarles los cupos de la Libertadores.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Los 6 equipos que pueden complicar a Boca y River en la clasificación a la Copa Libertadores 2026
© GettyLos 6 equipos que pueden complicar a Boca y River en la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El Torneo Clausura se encuentra en su etapa final y tanto la zona de clasificación a la fase de eliminación directa como la competencia por ingresar a la Copa Libertadores y la Sudamericana están que arden. En el primer turno de la fecha 14 del campeonato, San Lorenzo bajó a Deportivo Riestra gracias al 1-0 conseguido en el Nuevo Gasómetro y le hizo un favor a Boca y River en lo que respecta a la tabla anual.

Es que ninguno de los dos equipos más importantes del fútbol argentino tienen asegurado su pase a la Copa Libertadores 2026 y dependen de sus posiciones en la tabla anual para clasificar, a menos que uno de los dos se consagre campeón del Clausura. A día de hoy, Boca se encuentra segundo y ocupando el cupo de clasificación directa con 53 puntos. River, en cambio, marcha tercero y está en zona de repechaje, con 52 unidades.

Durante sus compromisos de la fecha 14, ni el Xeneize ni el Millonario tienen chances de asegurar su clasificación, pero sí pueden encaminarla con un triunfo. Sin embargo, hay otros equipos que los siguen de cerca en la anual y podrían complicar a los de Claudio Úbeda y aún más a los de Marcelo Gallardo.

En total, son seis los clubes que buscan agazaparse a los puestos que hoy son superclásicos: Argentinos Juniors cuarto con 51 puntos, Deportivo Riestra quinto con la misma cantidad, San Lorenzo con 49 unidades, Racing y Lanús con 46 puntos y Tigre con 45. Justamente, estos son todos los equipos que se encuentran en zona de Sudamericana, pero que aún sueñan con la Libertadores.

Salvo el Malevo y el Ciclón, los cuatro restantes tienen nueve puntos en juego y pueden alcanzar la zona de la copa madre del continente. Los dos equipos del Bajo Flores están a dos y cuatro puntos, con seis en disputa. Antes de los partidos de Boca y de River de esta fecha, todavía pueden complicarlos. Dependerán de sí mismos para sacarse de encima rivales en esta fecha, en la que Boca visitará a Estudiantes y River recibirá a Gimnasia.

A una semana del Superclásico, 5 IA distintas dieron sus pronósticos para el Boca vs. River por el Torneo Clausura

ver también

A una semana del Superclásico, 5 IA distintas dieron sus pronósticos para el Boca vs. River por el Torneo Clausura

Los partidos que le quedan a los que pelean por ingresar a la Libertadores 2026

  • Boca Juniors (53): Estudiantes (V), River y Tigre.
  • River Plate (52): Gimnasia, Boca (V) y Vélez (V).
  • Argentinos Juniors (51): Barracas Central (V), Belgrano y Estudiantes (V).
  • Deportivo Riestra (51): Independiente y Godoy Cruz.
  • San Lorenzo (49): Rosario Central (V) y Sarmiento.
  • Racing (46): Central Córdoba (V), Defensa y Newell’s (V).
  • Lanús (46): Banfield (V), San Martín de San Juan (V) y Atlético Tucumán.
  • Tigre (45): Belgrano (V), Estudiantes y Boca (V).
Publicidad
El trofeo de la Copa Libertadores.

El trofeo de la Copa Libertadores.

Cómo está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)622937:142317111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)532946:22241586
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)522941:212014105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)512939:19201496
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)513031:171413125
6San Lorenzo (SUDAMERICANA)493026:20613107
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462928:20812107
9Tigre (SUDAMERICANA)452931:2381298
10Barracas Central442936:34211117
11Huracán432925:23211108
12Estudiantes de La Plata422933:3211199
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los hinchas piden que Scaloni cite a la Selección Argentina a un jugador que fue figura en Racing vs. Flamengo
Selección Argentina

Los hinchas piden que Scaloni cite a la Selección Argentina a un jugador que fue figura en Racing vs. Flamengo

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico ante Boca
River Plate

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 en el Superclásico ante Boca

River hoy: los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores 2026, los millones invertidos y la revelación de Gio Simeone
River Plate

River hoy: los puntos que necesita para clasificar a la Libertadores 2026, los millones invertidos y la revelación de Gio Simeone

Pensando en el Mundial 2026, las 2 jóvenes figuras del fútbol europeo que Scaloni convocaría a la Selección Argentina frente a Angola
Selección Argentina

Pensando en el Mundial 2026, las 2 jóvenes figuras del fútbol europeo que Scaloni convocaría a la Selección Argentina frente a Angola

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo