Copa Argentina

Los hinchas de Argentinos Juniors destrozaron a Chiquito Romero tras la derrota ante Independiente Rivadavia: “Sos una estatua”

El arquero no tuvo una buena noche en Córdoba y recibió muchas críticas en sus redes sociales.

Por Joaquín Alis

Sergio Romero fue uno de los principales apuntados por la caída de Argentinos Juniors ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina. Chiquito, que fue incorporado hace pocas semanas por la lesión de Diego Rodríguez, no pudo ayudar al Bicho en los 90 minutos ni en la definición por penales.

En el partido, el ex Boca tuvo responsabilidad en el primer gol de la Lepra mendocina y pudo haber hecho algo más para evitar el segundo. En la tanda, no logró desviar ninguno de los remates del rival y no pudo destacarse en lo que alguna vez fue su especialidad.

Una vez consumada la derrota del conjunto de La Paternal, muchos hinchas fueron a criticarlo a sus redes sociales. Los últimos posteos publicados en la cuenta de Instagram del arquero se llenaron de comentarios cuestionando el nivel del subcampeón del Mundial 2014.

Ni una bien desde que llegaste”, “no tenés manos”, “andate del Bicho”, fueron solo algunas de las frases que los simpatizantes de Argentinos Juniors le dedicaron a Romero. Por suerte para él, tendrá los partidos del Torneo Clausura para reivindicarse.

Las críticas a Chiquito Romero

La mala racha de Chiquito Romero en los penales

El estadígrafo Silvio Maverino reveló que Sergio Romero no pudo evitar el gol en ninguno de los últimos 13 penales que le patearon. El arquero llegó a Córdoba sin haber podido tener éxito en los últimos 8 disparos, pero el número se estiró luego de las 5 ejecuciones de Independiente Rivadavia.

La última vez que el ex Manchester United detuvo un penal fue el 10 de agosto de 2024, cuando todavía vestía la camiseta de Boca. Curiosamente, fue ante Independiente Rivadavia y el encargado de ejecutar la pena máxima fue Sebastián Villa, uno de sus verdugos en la noche de miércoles.

