Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia

La Lepra Mendocina aprovechó una floja noche de Chiquito Romero y sumó su primera estrella en el fútbol argentino.

Por Agustín Vetere

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definieron el título.
Una nueva edición de la Copa Argentina llegó a su fin este miércoles. En el Estadio Juan Domingo Perón, la casa de Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia se impuso por penales ante Argentinos Juniors tras el 2-2 en los 90 minutos. Así, la Lepra sumó su primera estrella y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

En el arranque del partido, Alex Arce abrió la cuenta para la Lepra ante una mala salida de Chiquito Romero, que quedó a mitad de camino en el centro. En la reanudación, Matías Fernández definió de puntín ante otra floja reacción del arquero del Bicho.

El descuento en los pies de Alan Lescano llenó de esperanza a los de La Paternal y Erik Godoy lo empató en tiempo de descuento. De esta manera, el Bicho forzó la definición los penales, dónde Romero tenía la chance de redimirse con la especialidad que lo volvió figura, aunque no la supo aprovechar. Los mendocinos se impusieron por 5-3 en la tanda y Chiquito no atajó ni uno.

Con este resultado, Argentinos Juniors perdió la posibilidad de sumar un nuevo título, quedándose con 5 en total. De esta manera, no hubo cambios en la parte alta de la tabla histórica de títulos de equipos del fútbol argentino. Incluyendo amateurismo y campeonatos internacionales, Boca Juniors lidera con 74, mientras que River Plate aspira a quitarle la primera posición, con 72 estrellas.

Más atrás aparecen, también pegados entre sí, los equipos de Avellaneda. Independiente lleva 45 festejos en su historial y Racing, que sumó más en los últimos años, figura detrás con 41. En el siguiente escalón ya aparecen San Lorenzo y el desaparecido Alumni, con 22 cada uno.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1711561156
9Huracán13765880
10Rosario Central12574871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
DATOS CLAVE

  • Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina al vencer 2-1 a Argentinos Juniors.
  • La victoria le otorgó a la Lepra su primera estrella y la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
  • Boca Juniors lidera la tabla histórica de títulos con 74, seguido por River Plate con 72.
