Así quedó la tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras la conquista de Independiente Rivadavia

Una nueva edición de la Copa Argentina llegó a su fin este miércoles. En el Estadio Juan Domingo Perón, la casa de Instituto de Córdoba, Independiente Rivadavia se impuso por penales ante Argentinos Juniors tras el 2-2 en los 90 minutos. Así, la Lepra sumó su primera estrella y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

En el arranque del partido, Alex Arce abrió la cuenta para la Lepra ante una mala salida de Chiquito Romero, que quedó a mitad de camino en el centro. En la reanudación, Matías Fernández definió de puntín ante otra floja reacción del arquero del Bicho.

El descuento en los pies de Alan Lescano llenó de esperanza a los de La Paternal y Erik Godoy lo empató en tiempo de descuento. De esta manera, el Bicho forzó la definición los penales, dónde Romero tenía la chance de redimirse con la especialidad que lo volvió figura, aunque no la supo aprovechar. Los mendocinos se impusieron por 5-3 en la tanda y Chiquito no atajó ni uno.

Con este resultado, Argentinos Juniors perdió la posibilidad de sumar un nuevo título, quedándose con 5 en total. De esta manera, no hubo cambios en la parte alta de la tabla histórica de títulos de equipos del fútbol argentino. Incluyendo amateurismo y campeonatos internacionales, Boca Juniors lidera con 74, mientras que River Plate aspira a quitarle la primera posición, con 72 estrellas.

Más atrás aparecen, también pegados entre sí, los equipos de Avellaneda. Independiente lleva 45 festejos en su historial y Racing, que sumó más en los últimos años, figura detrás con 41. En el siguiente escalón ya aparecen San Lorenzo y el desaparecido Alumni, con 22 cada uno.

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino

# EQUIPO TOTAL AMAT. PROF. LIGAS COPAS COP. LOC. COP. INT. 1 Boca Juniors 74 14 60 35 39 17 22 2 River Plate 72 3 69 37 35 17 18 3 Independiente 45 8 37 16 29 9 20 4 Racing Club 41 21 20 18 23 15 8 5 Alumni (con E.H.S) 22 22 0 10 12 8 4 6 San Lorenzo 22 5 17 15 7 2 5 7 Vélez Sarsfield 19 0 19 11 8 3 5 8 Estudiantes de La Plata 17 1 15 6 11 5 6 9 Huracán 13 7 6 5 8 8 0 10 Rosario Central 12 5 7 4 8 7 1 11 Newell’s Old Boys 9 2 7 6 3 3 0 12 Lanús 7 0 7 2 5 3 2 13 Belgrano Athletic 6 6 0 3 3 1 2 14 Arsenal 5 0 5 1 4 2 2 15 Argentinos Juniors 5 0 5 3 2 0 2 16 Quilmes 3 2 1 2 1 1 0 17 Banfield 2 1 1 1 1 1 0 18 Ferro Carril Oeste 2 0 2 2 0 0 0 19 Gimnasia y Esgrima de La Plata 2 1 1 1 1 1 0 20 Sportivo Barracas 2 2 0 1 1 1 0 21 Defensa y Justicia 2 0 2 0 2 0 2 22 Talleres

(Córdoba) 2 0 2 0 2 1 1 23 Platense 1 0 1 1 0 0 0 24 Central Córdoba (Rosario) 1 0 1 0 1 1 0 25 Chacarita 1 0 1 1 0 0 0 26 Estudiantes (BA) 1 1 0 0 1 1 0 27 Nueva Chicago 1 1 0 0 1 1 0 28 San Martín (Tucumán) 1 0 1 0 1 1 0 29 Dock Sud 1 1 0 1 0 0 0 30 Atlanta 1 0 1 0 1 1 0 31 Tiro Federal (Rosario) 1 1 0 0 1 1 0 32 Tigre 1 0 1 0 1 1 0 33 Colón 1 0 1 0 1 1 0 34 Patronato 1 0 1 0 1 1 0 35 Atlético Tucumán 1 0 1 0 1 1 0 36 Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 0 1 0 1 1 0 37 Independiente Rivadavia 1 0 1 0 1 1 0

