Emotiva dedicatoria de Sebastián Villa a Miguel Ángel Russo tras ganar la Copa Argentina con Independiente Rivadavia

El atacante colombiano fue determinante para que la Lepra mendocina gane el primer título de su historia al convertir el penal definitivo.

Por Lautaro Toschi

Sebastián Villa
© @CopaArgentinaSebastián Villa

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definieron la Copa Argentina en una final apasionante que tuvo de todo: dos goles por lado, expulsados y una definición por penales en la que los mendocinos superaron al Bicho. Sebastián Villa fue determinante durante todo el torneo y fue quien anotó el penal definitorio de gran manera para que los mendocinos ganen el primer título de su historia.

Una vez terminado el partido, Sebastián Villa dialogó con TyC Sports y le dedicó el título a Miguel Ángel Russo, a quien tuvo como entrenador en Boca: “Al profe Russo, que en paz descanse. Siempre me dio esos consejos de seguir adelante, de tener perseverancia y creo que soy un resiliente de la vida”.

Cabe recodar que Sebastián Villa fue dirigido por Miguel Ángel Russo entre comienzos de 2020 y mediados de 2021, cuando el entrenador tuvo su segundo ciclo en Boca y el atacante colombiano era una pieza clave de aquel equipo que fue campeón de la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona 2020.

La importancia de Sebastián Villa para la coronación de Independiente Rivadavia

El delantero colombiano disputó completos los seis partidos que Independiente Rivadavia jugó en la Copa Argentina 2025. Marcó un tanto, brindó cuatro asistencias y anotó los dos penales definitorios: en la semifinal ante River y en la gran final contra Argentinos Juniors.

DATOS CLAVE

  • Independiente Rivadavia ganó la Copa Argentina 2025 ante Argentinos Juniors en penales.
  • Sebastián Villa anotó el penal definitorio para el primer título histórico de los mendocinos.
  • Villa fue dirigido por Miguel Ángel Russo en Boca entre comienzos de 2020 y mediados de 2021.
