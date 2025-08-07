Hace unos años era prácticamente imposible pensar que Colón iba a estar en la Primera Nacional y encima padeciéndola. Los santafesinos fueron campeones en 2021 por primera vez en su historia, pero luego llegaron los altibajos y en diciembre de 2023 se consumó el descenso tras caer en un partido desempate ante Gimnasia y Esgrima La Plata. En 2024 no logró ascender y en este 2025 se encuentra en la posición 15 -de 18- y está lejos de meterse en el reducido. Quien no la está pasando nada bien es Marcos Díaz, referente de este equipo que fue apartado por el entrenador Martín Minella.

El primer encontronazo entre Díaz y el entrenador se dio tras los incidentes del pasado 1 de julio, jornada en la que Colón cayó por 1 a 0 ante Mitre en condición de local. Luego llegó el turno de enfrentar a Chaco For Ever de visitante y el arquero con pasado en Boca y Huracán pidió no viajar, lo cual no cayó nada bien en el cuerpo técnico.

Así lo contó Marcos Díaz en diálogo con TyC Sports: “Lamentablemente, una situación fea, que nunca me tocó vivir. Hoy estoy apartado del plantel. Sigo siendo jugador de Colón pero no soy parte del plantel. Puede ser un capricho o un pase de facturas del técnico. No se manejó de la mejor manera mi situación. Se me hacía responsable de la pérdida del partido anterior con Mitre. Después de lo que había pasado en ese partido, estaba mal anímicamente”.

Además, agregó: “Siendo hincha, no me gustó lo que había pasado, lo que había vivido. Que se me haga responsable de las derrotas no me gustó. Hablé con la dirigencia contándole mi situación, contándole que no me sentía bien. Se tomó la decisión de que no viaje. Lo había hablado con mis compañeros también. Lo entendieron. No lo compartían, querían que yo vaya, que esté. Yo tenía que pensar en la parte humana. No sumaba al grupo. Necesitaba unos días para relajar en lo mental y arrancar la semana de la mejor manera. Por ahí no le gustó eso al técnico”.

Marcos Díaz y Andrés Yllana, ex entrenador de Colón. (Foto: Prensa Colón).

Un tiempo para despejar la cabeza

Marcos Díaz insistió en que necesitó un tiempo para dejar atrás lo sucedido ante Mitre: “Lo que se vivió en ese partido me pegó duro, a mí y a mi familia. Como hincha y jugador defendiendo esta camiseta, vivir esa situación me golpeó bastante. El apoyo que necesitaba no lo tuve del técnico. Cuando se lo planteé a los dirigentes me súper entendieron. Pensaron más en lo humano que en el jugador. Después, obvio, la pueden compartir o no, pero somos personas antes que jugadores. Sentía que no iba a estar mentalmente con mis compañeros”.

“Siempre di la clara. Necesitaba aclarar estas cosas. Un partido, sí. Contra Chaco lo hablé con la dirigencia. Estuvieron de acuerdo. Después, los otros partidos fueron decisión del cuerpo técnico. Yo nunca dije nada. A base de esta lesión o esta molestia, fui entrenando progresivo, como lo hace cualquier jugador. Nunca dejé de entrenar. Para el partido en Salta me preguntaron si estaba bien y dije que sí, que había terminado bien el entrenamiento, que la decisión la tenían que tomar ellos”, concluyó el ex Boca.

