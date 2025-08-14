En julio de 2025, Matías Suárez puso fin a su corto ciclo en Unión Española de Chile, fueron solamente seis meses en el elenco trasandino. Desde su salida, el Oreja regresó a Córdoba y allí estuvo disfrutando tiempo con su familia y amigos. Hace unos días surgió el rumor que podía sumarse a Belgrano de Almafuerte, que juega en una liga amateur. Pero finalmente eso no sucederá y el propio delantero lo confirmó.

En diálogo con La Capilla Deportiva, Matías Suárez afirmó: “Aprovecho porque me acabo de enterar, es todo mentira, no he hablado con nadie, no voy a jugar. Estoy en Córdoba disfrutando de mis amigos y mi familia. Hasta diciembre voy a tomarme un tiempo. Tengo varias cosas, pero por ahora quiero disfrutar esto”.

De esta manera, el delantero con muy buenos pasos por Belgrano, Anderlecht y River, dejó en claro que no jugará oficialmente en lo que resta del año y recién de cara al 2026 verá qué va a ser de su carrera. Cabe destacar que actualmente tiene 37 años y que en los últimos tiempos tuvo que lidiar con algunas lesiones.

De hecho, su muy buen paso por el Millonario tuvo dos etapas muy marcadas: una primera con goles importantes y mucha presencia, mientras que también hubo una segunda en la que no tuvo muchas posibilidades de jugar producto de una problema en su rodilla, así y todo, dejó un gran recuerdo en Núñez donde jugó 133 partidos, marcó 40 goles y ganó siete títulos.

Matías Suárez jugó seis meses en Unión Española. (Foto: Getty).

El comunicado de Belgrano de Almafuerte

“Ante las distintas versiones difundidas en medios locales, provinciales y nacionales, el Club Sportivo Belgrano de Almafuerte aclara la situación referida al futbolista Matías Suárez.

Nunca existió contacto directo con el jugador; las gestiones se realizaron únicamente a través de un tercero con llegada a Suárez, y respondieron al hecho de que era el último día para inscribir jugadores en la liga.

Si bien el trámite administrativo otorga un plazo adicional para concretar su incorporación, no garantiza la llegada del jugador.

Lamentamos cualquier confusión o molestia que esta situación haya podido generar entre los medios, aficionados o terceros involucrados”.

