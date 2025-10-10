Es tendencia:
Nacho Russo marcó un gol para Tigre frente a Newell’s y se quebró recordando a Miguel Ángel, su padre

El delantero de Tigre, tras perder a su padre, anotó un gol y se lo dedicó de una forma muy emotiva.

Por Julián Mazzara

Nacho Russo celebra su gol ante Newell's.
© ESPNNacho Russo celebra su gol ante Newell's.

Tigre estaba igualando sin goles frente a Newell’s, en Rosario, y eran los dirigidos por Cristian Fabbiani quienes merecían abrir el marcador. Pero como si de una obra del destino se tratara, fue Ignacio Russo, el hijo del entrenador de Boca que falleció a los 69 años, quien se encargó de poner en ventaja al visitante.

Después de transitar varios días en donde el dolor invadió al delantero de Tigre, le rindió homenaje a su padre como él lo hubiese querido: afrontando un partido de fútbol. Y la emoción fue superior cuando, a los 21 minutos de la primera etapa, el ex Instituto abrió el marcador.

Luego de una larga corrida de David Romero, por el sector opuesto de la defensa de la Lepra venía corriendo Russo, quien debió lanzarse de lleno y hacia adelante para conectar el balón tras el pase que le brindó su compañero de ataque, y así poner el 1-0 frente a Newell’s. Allí fue que se desató el llanto descomunal.

Así como lo había hecho en el minuto de silencio donde se le rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció en la tarde del miércoles 8 de octubre de 2025, el atacante rosarino de 24 años se tapó el rostro con sus manos y la camiseta del Matador tras mirar hacia el cielo y dedicarle el gol a su padre. Tras levantarse del césped, frente a las cámaras televisivas, mostró un tatuaje con una de las más emotivas frases de su progenitor: “Todo se cura con amor”. Emoción pura.

El gol de Nacho Russo vs. Newell’s

La emoción de Nacho Russo en el minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo

Los números de Ignacio Russo en Tigre

Desde que llegó al Matador en enero de 2025, Ignacio Russo afrontó 33 partidos, donde convirtió 10 y aportó 4 asistencias.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

