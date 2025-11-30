El hijo de Juan Sebastián Verón apuntó contra Toviggino y Tapia tras la victoria de Estudiantes ante Central Córdoba

La relación entre la AFA y Estudiantes de La Plata está resquebrajada. Claudio Tapia, Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino -tesorero de la casa madre del fútbol argentino- son los protagonistas de este escándalo que comenzó hace unos meses con el desembarco del polémico empresario Foster Gillett al Pincha y los fantasmas de las Sociedades Anónimas Deportivas, un modelo al que se oponen fervientemente Tapia y Toviggino.

Hubo cruces de chicanas y declaraciones en este tiempo, pero todo empeoró cuando la AFA le obligó a Estudiantes de hacer el pasillo a Rosario Central, que fue proclamado campeón de Liga en una reunión del Comité Ejecutivo de la casa madre del fútbol argentino.

Desde AFA sostuvieron que se votó, pero el Pincha expresó abiertamente que eso no fue así. Eso derivó en cruces de acusaciones y la obligación de hacerle el pasillo al Canalla. Estudiantes lo hizo, pero sus jugadores se pusieron de espaldas y eso trajo con sí una sanción a cumplirse a partir de 2026, con la suspensión de los jugadores y también la de Juan Sebastián Verón por seis meses.

Estudiantes sigue avanzando en el Clausura

Si bien se metió por la ventana, Estudiantes dejó en el camino a Rosario Central en octavos de final y el pasado sábado hizo lo propio en cuartos con Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo asociado -como todos los de dicha provincia- a Toviggino, quien nació allí. Los de Eduardo Domínguez se impusieron 1 a 0 en el Madre de Ciudades y en la semifinal se verán las caras con el ganador del duelo entre Barracas Central y Gimnasia.

Deian Verón bancó a la Bruja y apuntó contra la cúpula de la AFA

Deian Verón, hijo de Juan Sebastián, surgió de Estudiantes y allí debutó en Primera. Luego salió a préstamo a Central Córdoba en 2022, en 2023 regresó al Pincha, un año más tarde estuvo en La Serena de Chile y desde 2025 se desempeña en Miami FC, equipo de la USLC -Segunda División- del fútbol de Estados Unidos.

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, compartió una historia en la cual hizo captura de pantalla de un tuit que respaldaba a su padre y cuestionaba a Tapia y Toviggino. Si bien no lo escribió, fue un claro respaldo y además utilizó un emoji con el gesto de hacer silencio.

¿Qué decía el tuit que reposteo Deian Verón?

El usuario @palertermo compartió un tuit que dice: “Estudiantes está en semifinales. Después de ser amenazados por Toviggino, fueron y lo eliminaron a Central Córdoba de local. Vieron que se puede tener éxito sin secarle la nuca a Tapia, cagones. Verón no para de domar“, acompañado de una foto de la Bruja haciendo el gesto de callarse la boca.

DATOS CLAVE

La relación entre AFA y Estudiantes de La Plata está dañada por la llegada de Foster Gillett .

y está dañada por la llegada de . El conflicto involucra a Claudio Tapia , Juan Sebastián Verón y Pablo Toviggino por las SAD .

, y por las . Deian Verón, hijo de Juan Sebastián, respaldó a su padre en Instagram contra Tapia y Toviggino.

