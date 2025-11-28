Toviggino felicitó a Chiqui Tapia y le respondió a Verón a horas de Central Córdoba vs. Estudiantes: “No interrumpa al enemigo”

La novela institucional entre la AFA y Estudiantes de La Plata sigue sumando capítulos. El nuevo foco de controversia se encendió con la aparición de Pablo Toviggino, tesorero de la Casa Madre y hombre de confianza de Claudio Tapia, quien aprovechó una importante ratificación dirigencial para lanzar un mensaje que apunta directamente contra el presidente Pincha, Juan Sebastián Verón.

El contexto de la declaración fue la ratificación unánime de Tapia como representante de la Conmebol ante la FIFA, durante el Congreso Extraordinario realizado este viernes en Lima. Toviggino utilizó sus cuenta de X no solo para felicitar al presidente de la AFA por este respaldo internacional, sino para incluir una advertencia dirigida a la dirigencia de La Plata.

“¡¡Felicitaciones, Comandante!! ¡¡En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! ¡¡Qué 2026 nos espera!!”, publicó Toviggino, parafraseando una popular frase atribuida a Napoleón Bonaparte.

Pese a no mencionar nombres particulares, la calificación de “enemigo” se interpreta como una clara chicana hacia Verón, especialmente porque el mensaje se publicó horas después de que el Tribunal de Disciplina sancionara al mandamás de Estudiantes con seis meses de suspensión por el controversial pasillo de espaldas a Rosario Central.

El reciente posteo de Pablo Toviggino en medio de la polémica entre la AFA y Estudiantes (Foto: Captura X).

La anterior indirecta de Toviggino y la respuesta de Verón

La frase final del reciente mensaje de Toviggino guarda, además, una relación directa con una indirecta anterior, también dirigida hacia el Pincha, cuando se comunicó que el club platense debía homenajear al Canalla. “¡Qué 2026 te espera! Cuidate mucho Boina multicolor“, fue la frase empleada, la cual ahora parece incrementar el tono de disputa.

Publicidad

Publicidad

ver también El club del fútbol argentino que respaldó a Chiqui Tapia y fue repudiado por sus propios hinchas: “Manchan nuestro nombre”

ver también Santiago Sosa reveló detalles de su frustrada vuelta a River que derivó en su llegada a Racing: “Me dolió mucho que no me atendió el teléfono”

Bajo este panorama, el propio Verón se había encargado este viernes por la mañana de romper el silencio tras las sanciones, opinando sobre los comentarios y la tensión generada. “Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país donde nos jactamos de tener los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas, de faltas de respeto a una institución ni amenazas“, sostuvo el presidente de Estudiantes en Radio Con Vos.

“Me río porque la realidad es que siempre son cuestiones de las redes y se dirimen en ese ámbito, pero es grave la amenaza a una institución y dirigente. Me pone en alerta porque vamos a tener que estar atentos. No terminan bien estas cosas. Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes“, cerró Verón.

El conflicto dirigencial promete seguir dando tela para cortar, aunque esta vez el foco podría trasladarse al plano deportivo. Es que el sábado, el morbo tendrá un nuevo capítulo en la cancha, donde Estudiantes choca contra Central Córdoba por los cuartos de final del Clausura. El cruce es de alto voltaje porque el club santiagueño está íntimamente ligado a la figura de Toviggino, quien condujo la Liga Santiagueña de Fútbol y supo escalar dentro del ámbito dirigencial gracias a su aporte en ella.

Publicidad

Publicidad

Datos clave