¿Por qué está Dua Lipa en La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River?

Como si le faltara algún condimento más al partido más importante del fútbol argentino, el Superclásico de este domingo entre Boca y River cuenta con una presencia mega estelar: nada menos que Dua Lipa.

La cantante británica de ascendencia albanesa brindó dos conciertos ante un Estadio Monumental repleto viernes y sábado y en las últimas horas se pudo confirmar que las autoridades del Xeneize decidieron invitarla a presenciar el duelo por la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En las horas previas al clásico, la cuenta oficial de River publicó imágenes de la cantante de 30 años posando con la camiseta del Millonario, por lo que hasta última hora se mantuvo el misterio sobre si finalmente se haría presente o no en La Boca.

¿Por qué está Dua Lipa en el Superclásico en La Bombonera?

La presencia de Dua Lipa en la cancha de Boca se debe a una invitación especial de la dirigencia local para que pueda conocer La Bombonera y presenciar uno de los partidos más importantes del mundo.

Además, la cantante decidió quedarse un día más en Argentina antes de viajar a Chile, donde seguirá su gira por Sudamérica con dos recitales más en el Estadio Nacional de Santiago.

La cantante, junto a un fuerte equipo de seguridad, ocupa un lugar en el palco número 5 del Estadio Alberto J. Armando.

River cambió su logística por Dua Lipa

Producto de los recitales de Dua Lipa, el plantel del Millonario no pudo concentrar en el Estadio Monumental, como habitualmente hace. Ante esta situación la delegación de River lo hizo en el Alvear Icon de Puerto Madero, donde el pasado sábado recibió la visita de Stefano Di Carlo, el flamante presidente, para cenar junto al cuerpo técnico y los jugadores.

