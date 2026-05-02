Qué pasa si San Lorenzo e Independiente empatan por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 9 del Torneo Apertura, en el Nuevo Gasómetro, se enfrentan San Lorenzo e Independiente, donde ambos buscan conseguir un boleto hacia los Playoffs y así mantener la ilusión de lograr el título a fin de mes.

En la previa al encuentro, ambos equipos se encuentran en la zona de clasificación, pero todo puede modificarse durante la jornada. Y es que los de Avellaneda deberán estar atentos a lo que ocurra con la visita de Defensa y Justicia a Gimnasia de Mendoza, como así también lo que ocurra con Instituto en el clásico ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por su parte, el Ciclón tendrá que prestarle atención a lo que será el encuentro entre Unión y Talleres, que juegan a la misma hora (18:45), en el Estadio 15 de Abril, ubicado en la provincia de Santa Fe.

Si San Lorenzo gana , escalará a la barrera de los 25 puntos y clasificará automáticamente.

, escalará a la barrera de los 25 puntos y clasificará automáticamente. Si Independiente gana , llegará a las 24 unidades y conseguirá la clasificación.

, llegará a las 24 unidades y conseguirá la clasificación. Si San Lorenzo empata , logrará la clasificación. Sin embargo, dependerá de otros resultados para conocer su posición final.

, logrará la clasificación. Sin embargo, dependerá de otros resultados para conocer su posición final. Si Independiente empata , deberá esperar que no gane Unión porque lo superaría, pero además obligaría a que Defensa y Justicia le gane a Gimnasia de Mendoza por cinco goles.

, deberá esperar que no gane Unión porque lo superaría, pero además obligaría a que Defensa y Justicia le gane a Gimnasia de Mendoza por cinco goles. Si San Lorenzo pierde, lo complicará en la clasificación y tendrá que aguardar a que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia de Mendoza por dos goles de diferencia. Mismo caso para Independiente.

¡Se definen los clasificados!🔥

Hoy comienza la #Fecha9 del #TorneoMercadolibre 2026 🏆 pic.twitter.com/mTizNLXVmM — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 2, 2026

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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