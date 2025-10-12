River, complicado y con cruce vs. Boca en octavos: así quedó en la Tabla Anual del Torneo Clausura tras su derrota ante Sarmiento

En medio del luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se desarrolla con normalidad. Todos los puntos en juego a esta altura son cruciales, tanto para la clasificación para los octavos de final, como para las copas internacionales del 2026.
Aunque el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors fue pospuesto por el fallecimiento del DT, el resto de los compromisos se juegan entre homenajes para Russo. Este domingo, River Plate afrontó su duelo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental con un emotivo minuto de silencio para el entrenador xeneize.
Con un gol de Iván Morales en el primer tiempo, el Verde se impuso ante el Millonario en Núñez y lo complicó en todos los frentes. Con este resultado, los de Gallardo están quintos en la Zona B y, hasta el momento, se enfrentarían ante Boca en octavos de final.
En la misma línea, la Tabla Anual está al rojo vivo, con River perdiendo una nueva oportunidad para acercarse a Rosario Central y al club de la Ribera. Por ahora, se mantienen terceros, todavía en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.
Así están los cruces de octavos de final
- Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín
- Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo
- Boca Juniors vs. River Plate
- Deportivo Riestra vs. Huracán
- Lanús vs. Tigre
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Rosario Central vs. Unión de Santa Fe
Cómo está la tabla anual
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Rosario Central (LIBERTADORES)
|56
|27
|35:14
|21
|15
|11
|1
|2
|Boca Juniors (LIBERTADORES)
|50
|27
|42:19
|23
|14
|8
|5
|3
|River Plate (FASE PREVIA – LIB)
|49
|28
|39:21
|18
|13
|10
|5
|4
|Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)
|48
|28
|36:18
|18
|13
|9
|6
|5
|Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)
|47
|27
|29:15
|14
|12
|11
|4
|6
|Tigre (SUDAMERICANA)
|44
|28
|29:21
|8
|12
|8
|8
|7
|Racing (SUDAMERICANA)
|43
|28
|39:29
|10
|13
|4
|11
|8
|Barracas Central (SUDAMERICANA)
|43
|27
|33:29
|4
|11
|10
|6
|9
|San Lorenzo (SUDAMERICANA)
|43
|28
|23:19
|4
|11
|10
|7
|10
|Huracán
|43
|28
|25:22
|3
|11
|10
|7
|11
|Lanús
|41
|28
|24:20
|4
|10
|11
|7
|12
|Independiente Rivadavia
|39
|28
|30:29
|1
|9
|12
|7
|13
|Estudiantes
|39
|28
|31:32
|-1
|10
|9
|9
|14
|Defensa y Justicia
|38
|28
|31:32
|-1
|10
|8
|10
|15
|Independiente
|36
|27
|29:22
|7
|8
|12
|7
La tabla del Torneo Clausura 2025
ver también
Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors
ver también
Emotivo hasta las lágrimas: el homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo