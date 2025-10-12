River, complicado y con cruce vs. Boca en octavos: así quedó en la Tabla Anual del Torneo Clausura tras su derrota ante Sarmiento

En medio del luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se desarrolla con normalidad. Todos los puntos en juego a esta altura son cruciales, tanto para la clasificación para los octavos de final, como para las copas internacionales del 2026.

Aunque el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors fue pospuesto por el fallecimiento del DT, el resto de los compromisos se juegan entre homenajes para Russo. Este domingo, River Plate afrontó su duelo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental con un emotivo minuto de silencio para el entrenador xeneize.

Con un gol de Iván Morales en el primer tiempo, el Verde se impuso ante el Millonario en Núñez y lo complicó en todos los frentes. Con este resultado, los de Gallardo están quintos en la Zona B y, hasta el momento, se enfrentarían ante Boca en octavos de final.

En la misma línea, la Tabla Anual está al rojo vivo, con River perdiendo una nueva oportunidad para acercarse a Rosario Central y al club de la Ribera. Por ahora, se mantienen terceros, todavía en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Así están los cruces de octavos de final

Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo

Boca Juniors vs. River Plate

Deportivo Riestra vs. Huracán

Lanús vs. Tigre

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Rosario Central vs. Unión de Santa Fe

Cómo está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 56 27 35:14 21 15 11 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 50 27 42:19 23 14 8 5 3 River Plate (FASE PREVIA – LIB) 49 28 39:21 18 13 10 5 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 48 28 36:18 18 13 9 6 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 47 27 29:15 14 12 11 4 6 Tigre (SUDAMERICANA) 44 28 29:21 8 12 8 8 7 Racing (SUDAMERICANA) 43 28 39:29 10 13 4 11 8 Barracas Central (SUDAMERICANA) 43 27 33:29 4 11 10 6 9 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 43 28 23:19 4 11 10 7 10 Huracán 43 28 25:22 3 11 10 7 11 Lanús 41 28 24:20 4 10 11 7 12 Independiente Rivadavia 39 28 30:29 1 9 12 7 13 Estudiantes 39 28 31:32 -1 10 9 9 14 Defensa y Justicia 38 28 31:32 -1 10 8 10 15 Independiente 36 27 29:22 7 8 12 7

La tabla del Torneo Clausura 2025

