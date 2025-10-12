Es tendencia:
River, complicado y con cruce vs. Boca en octavos: así quedó en la Tabla Anual del Torneo Clausura tras su derrota ante Sarmiento

El Millonario no pudo sumar en el Monumental y pierde oportunidades para clasificarse a la próxima Libertadores.

Por Agustín Vetere

La pelota del Torneo Clausura.
En medio del luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 se desarrolla con normalidad. Todos los puntos en juego a esta altura son cruciales, tanto para la clasificación para los octavos de final, como para las copas internacionales del 2026.

Aunque el encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors fue pospuesto por el fallecimiento del DT, el resto de los compromisos se juegan entre homenajes para Russo. Este domingo, River Plate afrontó su duelo ante Sarmiento de Junín en el Estadio Más Monumental con un emotivo minuto de silencio para el entrenador xeneize.

Con un gol de Iván Morales en el primer tiempo, el Verde se impuso ante el Millonario en Núñez y lo complicó en todos los frentes. Con este resultado, los de Gallardo están quintos en la Zona B y, hasta el momento, se enfrentarían ante Boca en octavos de final.

En la misma línea, la Tabla Anual está al rojo vivo, con River perdiendo una nueva oportunidad para acercarse a Rosario Central y al club de la Ribera. Por ahora, se mantienen terceros, todavía en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Así están los cruces de octavos de final

  • Defensa y Justicia vs. Sarmiento de Junín
  • Central Córdoba vs. Atlético Tucumán
  • Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo
  • Boca Juniors vs. River Plate
  • Deportivo Riestra vs. Huracán
  • Lanús vs. Tigre
  • Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
  • Rosario Central vs. Unión de Santa Fe

Cómo está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)562735:142115111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)502742:19231485
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)492839:211813105
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)482836:18181396
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)472729:151412114
6Tigre (SUDAMERICANA)442829:2181288
7Racing (SUDAMERICANA)432839:291013411
8Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
9San Lorenzo (SUDAMERICANA)432823:19411107
10Huracán432825:22311107
11Lanús412824:20410117
12Independiente Rivadavia392830:2919127
13Estudiantes392831:32-11099
14Defensa y Justicia382831:32-110810
15Independiente362729:2278127
La tabla del Torneo Clausura 2025

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Emotivo hasta las lágrimas: el homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo

Emotivo hasta las lágrimas: el homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo

agustín vetere
Agustín Vetere

