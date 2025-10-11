Emotivo hasta las lágrimas: el homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en todo el fútbol argentino. Pero sobre todo en donde logró al menos un campeonato, como fue en los casos de Vélez Sarsfield y Rosario Central, quienes decidieron homenajearlo en conjunto durante la previa al partido que se llevó a cabo en el Estadio José Amalfitani.

Los directivos de ambos clubes tomaron la decisión de colocar un atril en el campo de juego con la imagen del entrenador, además de que sacaron a relucir los trofeos que Russo conquistó con cada uno, siendo el Clausura 2005 con el Fortín, y la Copa de la Liga 2023 con el Canalla.

A diferencia de otros estadios, cuando se llevó a cabo el minuto de silencio, todos los hinchas le rindieron un sentido homenaje, el cual emocionó a más de uno. Y cuando el árbitro Andrés Merlos tocó el silbato para dar aviso que había culminado, todos los presentes brindaron un caluroso aplauso.

Alejo Véliz le dedicó el gol de Rosario Central a Miguel Ángel Russo

Al momento de estampar el 1-0 sobre Vélez, el delantero Alejo Véliz señaló en más de una ocasión el parche conmemorativo que se ubicaba en el frente de la camiseta de Rosario Central, el cual contenía una imagen de Miguel Ángel Russo. Además, le dio un beso para dedicarle el tanto.

El posteo de Ángel Di María para Miguel Ángel Russo

A pesar de que no dirigió a Fideo, se conocían del Canalla. De hecho, entre 2002 y 2004, cuando era el entrenador, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, se desempeñaba en las inferiores del club rosarino.

Se cruzaron en el Mundial de Clubes, cuando Boca enfrentó a Benfica por la fase de grupos y Di María aún militaba en las filas del elenco portugués. Allí se fundieron en un gran y fraternal abrazo. Y el futbolista aprovechó la imagen de aquel momento para homenajear al ídolo canalla, al que le agregó una emotiva dedicatoria.

“Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz, Miguel querido“, escribió el delantero de 37 años para despedir a Russo, por quien tenía, tiene y tendrá un enorme cariño.

El posteo que Ángel Di María le dedicó a Miguel Ángel Russo.

