Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Emotivo hasta las lágrimas: el homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo

El entrenador que falleció a los 69 años pasó por ambos clubes, donde logró conquistar campeonatos.

Por Julián Mazzara

El homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo.
© TNT SportsEl homenaje que Vélez y Rosario Central le hicieron a Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo dejó una huella imborrable en todo el fútbol argentino. Pero sobre todo en donde logró al menos un campeonato, como fue en los casos de Vélez Sarsfield y Rosario Central, quienes decidieron homenajearlo en conjunto durante la previa al partido que se llevó a cabo en el Estadio José Amalfitani.

Los directivos de ambos clubes tomaron la decisión de colocar un atril en el campo de juego con la imagen del entrenador, además de que sacaron a relucir los trofeos que Russo conquistó con cada uno, siendo el Clausura 2005 con el Fortín, y la Copa de la Liga 2023 con el Canalla.

A diferencia de otros estadios, cuando se llevó a cabo el minuto de silencio, todos los hinchas le rindieron un sentido homenaje, el cual emocionó a más de uno. Y cuando el árbitro Andrés Merlos tocó el silbato para dar aviso que había culminado, todos los presentes brindaron un caluroso aplauso.

Tweet placeholder

Alejo Véliz le dedicó el gol de Rosario Central a Miguel Ángel Russo

Al momento de estampar el 1-0 sobre Vélez, el delantero Alejo Véliz señaló en más de una ocasión el parche conmemorativo que se ubicaba en el frente de la camiseta de Rosario Central, el cual contenía una imagen de Miguel Ángel Russo. Además, le dio un beso para dedicarle el tanto.

Tweet placeholder
Publicidad

El posteo de Ángel Di María para Miguel Ángel Russo

A pesar de que no dirigió a Fideo, se conocían del Canalla. De hecho, entre 2002 y 2004, cuando era el entrenador, el campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina, se desempeñaba en las inferiores del club rosarino.

Se cruzaron en el Mundial de Clubes, cuando Boca enfrentó a Benfica por la fase de grupos y Di María aún militaba en las filas del elenco portugués. Allí se fundieron en un gran y fraternal abrazo. Y el futbolista aprovechó la imagen de aquel momento para homenajear al ídolo canalla, al que le agregó una emotiva dedicatoria.

Gracias por enseñarnos, gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz, Miguel querido“, escribió el delantero de 37 años para despedir a Russo, por quien tenía, tiene y tendrá un enorme cariño.

Publicidad
El posteo que Ángel Di María le dedicó a Miguel Ángel Russo.
El posteo que Ángel Di María le dedicó a Miguel Ángel Russo.
A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino

ver también

A los 45 años, Pepe Sand vuelve del retiro para jugar en el ascenso argentino

Francesco Totti se rindió ante una de las máximas promesas de la Selección Argentina: “El único talento”

ver también

Francesco Totti se rindió ante una de las máximas promesas de la Selección Argentina: “El único talento”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Con un discurso de 40 segundos, Carlos Tevez emocionó a todos recordando a Miguel Ángel Russo: “Siempre en mi corazón”
Fútbol Argentino

Con un discurso de 40 segundos, Carlos Tevez emocionó a todos recordando a Miguel Ángel Russo: “Siempre en mi corazón”

Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo ploteando el micro con su imagen: la mítica frase del DT que se eligió
Boca Juniors

Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo ploteando el micro con su imagen: la mítica frase del DT que se eligió

Gio Lo Celso le dedicó el triunfo de Argentina a Russo: "No hay mejor forma de representarlo"
Selección Argentina

Gio Lo Celso le dedicó el triunfo de Argentina a Russo: "No hay mejor forma de representarlo"

Fue promesa de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora ascendió a Primera con Gimnasia de Mendoza
Fútbol Argentino

Fue promesa de River, Gallardo no lo tuvo en cuenta y ahora ascendió a Primera con Gimnasia de Mendoza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo