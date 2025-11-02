River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

En el Estadio Más Monumental, River Plate y Gimnasia La Plata se verán las caras este domingo desde las 20.30 en el marco de la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Nazareno Arasa será el árbitro del partido que podrá sintonizarse a través de ESPN Premium. Además, podés seguir la acción del duelo a través de BOLAVIP.

Colidio se retiró lesionado y entre lágrimas

En 16 minutos, el delantero de River quedó en el césped por un dolor muscular y todo indica que se perderá el Superclásico del próximo fin de semana en La Bombonera. Cristian Jaime tomó su lugar en la cancha.

Enzo Pérez: “River tiene que estar en la Copa Libertadores”

“Estamos en una situación difícil, compleja. No teníamos la expectativa de llegar hasta final de año y estar como estamos. Hay que afrontarla. Lo hemos hablado puertas adentro, hay que salir lo más rápido posible y tratar de cumplir los objetivos. River tiene que estar en Copa Libertadores porque es una obligación. Vamos a ir por eso, pero primero dejar los tres puntos hoy en casa”, explicó el volante, que esperará por minutos en el banco de suplentes.

Minuto a minuto

Las formaciones de River y Gimnasia La Plata

RIVER: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

GIMNASIA: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; y Marcelo Torres.

