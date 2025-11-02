Chiqui Tapia felicitó a Di Carlo y los hinchas de River no lo tomaron nada bien: “Anulo mufa”

River tiene nuevo presidente. Stefano Di Carlo consiguió una amplia diferencia en los comicios celebrados el pasado sábado y será el máximo mandatario del Millonario durante los próximos cuatro años. El candidato del oficialismo obtuvo el 61,7% de los votos, mientras que el segundo -Carlos Trillo- sacó un 16,2%. Quien felicitó al flamante presidente fue Claudio Tapia, el mandamás de la AFA, que históricamente no cae muy simpático entre los hinchas del Millonario.

Se sabe que Claudio Tapia es hincha de Boca, aunque haya presidido a Barracas Central y esté fuertemente identificado con el Guapo. Eso hizo que el presidente de la AFA sea cuestionado en más de una oportunidad por los hinchas de River, además algunas ausencias en entregas de premios acentuaron el descontento de los simpatizantes riverplatenses.

A través de su cuenta de X, Tapia saludó a Stefano Di Carlo: “Felicitaciones a Stefano Di Carlo por el triunfo en el acto eleccionario del día de hoy; así como también a la nueva Comisión Directiva y a todos los socios y socias de River que emitieron su voto. ¡El mayor de los éxitos!“.

Di Carlo le respondió: “Muchas gracias por el mensaje, Presidente! Fue una jornada muy importante para la vida institucional de River, con una gran participación de socios y socias. Agradezco los buenos deseos, un fuerte abrazo y nos vemos pronto!“.

