Ruggeri responsabilizó a Gallardo y apuntó contra los jugadores tras la derrota de River ante Boca: “Les está quedando grande”

Este domingo se vivió una jornada apasionante con la victoria de Boca por 2-0 ante River, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. En ese sentido, Oscar Ruggeri no dejó pasar lo ocurrido en La Bombonera y no tuvo temor en dar su opinión al respecto, por más contundente que suene en este momento.

El campeón de América y del mundo con el Millonario, es una de las pocas voces autorizadas que puede darse el lujo de manifestarse con soltura en medio de este pésimo presente que atraviesa el equipo. Fiel a su estilo tan característico, el Cabezón no se midió con sus palabras y criticó fuertemente a los futbolistas, aunque también responsabilizó a Marcelo Gallardo por la derrota.

Lo cierto es que, sin pelos en la lengua, Ruggeri apuntó contra los jugadores por la dura caída ante Boca en La Bombonera. “Me parece que le está quedando grande a los jugadores de River. A varios, eh, no a todos pero sí a muchos“, manifestó de forma contundente el histórico defensor que también se consagró con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 1986.

No conforme con esa fuerte declaración, el Cabezón decidió redoblar la apuesta y también incluir al Muñeco como uno de los principales culpables de la compleja actualidad del Millonario que pareciera no encontrarle la solución. “El gran desorden que hay es responsabilidad de Gallardo y de los jugadores. En la cancha ellos y él afuera“, expresó de forma notablemente tajante.

Marcelo Gallardo y los jugadores de River en el Superclásico ante Boca. (Getty Images)

Tras revelar su parecer sobre el director técnico, volvió a hacer hincapié en cuanto a lo que respecta a los jugadores. “Cuando llegaron, nosotros decíamos ‘che, este está bien, es bueno’. Pero no están cumpliendo con las expectativas que crearon de entrada“, sostuvo en referencia a los futbolistas que mostraron una buena imagen al principio pero ahora no le responden al entrenador.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Oscar amplió su discurso. “En los momentos difíciles es cuando, los jugadores que se ponen estas camisetas, se paran ahí. Y vos decís ‘este me gusta, no le importa nada, levanta a los demás'”, sumó. Pero ahí ve una debilidad y deslizó: “Se van cayendo y no tenés tipos que te levanten y te den un empujón para adelante”.

Y también se tomó el tiempo para hablar de una de las grandes ausencias de la jornada, que llamó la atención de todos. “El nombre de Enzo Pérez es respetado por los rivales“, sentenció sin lugar a réplica. Para cerrar su descargo, Ruggeri contó la importancia que tiene y culminó: “Cuando hay choques y discutían, con Leandro Paredes se miden y están a la misma altura, pero con los demás no…”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El protagonista Oscar Ruggeri declaró que la camiseta de River Plate “le está quedando grande a los jugadores”, señalando a “varios, no a todos”.

declaró que la camiseta de “le está quedando grande a los jugadores”, señalando a “varios, no a todos”. Ruggeri responsabilizó del “gran desorden” de River tanto al DT Marcelo Gallardo (“él afuera”) como a los jugadores (“ellos en la cancha”).

responsabilizó del “gran desorden” de tanto al DT (“él afuera”) como a los (“ellos en la cancha”). Ruggeri resaltó la importancia de Enzo Pérez, cuyo nombre es “respetado por los rivales”.