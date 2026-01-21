San Lorenzo confirmó el verdadero precio de Alexis Cuello en plenas negociaciones con Boca

Ya caída la llegada de Marino Hinestroza, no caben dudas que la otra novela de Boca en este mercado de pases es Alexis Cuello. Como bien se sabe puertas adentro de Brandsen 805, negociar con San Lorenzo no es nada sencillo y menos con esta nueva dirigencia transitoria. En ese sentido, ahora fue Sergio Constantino el que rompió el silencio y dejó una frase que hizo mucho ruido.

Hace algunos días, el Xeneize envió una oferta formal de 2,5 millones de dólares por el 60% y el Ciclón tardó en contestar, lo que generó mucho suspenso. Luego, según pudo saber BOLAVIP, la rechazaron bajo la siguiente respuesta: “Propuesta insuficiente, por lo que no será tenida en cuenta“. Sin embargo, ahora hay más novedades que continúan agregando incertidumbre a la trama atrapante.

Lo cierto es que, en primer lugar, negó comunicación alguna con Juan Román Riquelme o Marcelo Delgado. En una entrevista fugaz que brindó frente a los medios deportivos a la salida de una reunión de la AFA, sobre la situación que tiene al delantero de 25 años como protagonista, Constantino sentenció: “Cuello se va a quedar en San Lorenzo, Cuello se queda en San Lorenzo“.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo que pretende Boca.

En esos pocos segundos que habló públicamente frente a las cámaras, el presidente transitorio recordó lo sucedido en las últimas horas. “Vino una propuesta, la contestamos hace 48 horas y dejamos abierta la posibilidad, pero seguimos trabajando“, manifestó en mención a la oferta que presentó el Xeneize durante el fin de semana y que en Boedo tardaron en responder.

Pocos segundos más tarde, reveló el precio que pretende San Lorenzo para liberar a Cuello y que sea refuerzo de Boca. “La cláusula“, repitió en dos ocasiones Constantino, en referencia a los 6 millones de dólares que están detallados en su vínculo actual. Ante la pregunta de si el monto ofrecido hace días está cerca de ser suficiente, el mandatario expresó: “No, para nada”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Es que el mandatario provisorio se refirió al 40% del pase que aún pertenece a Almagro y no tardó en dejar en clara la postura del Ciclón. “Somos dueños del 60%, razón por la cual los que negociamos somos nosotros“, marcando así que la prioridad la tienen en los despachos del Nuevo Gasómetro.

