Rosario Central se involucró en una gran polémica tras la decisión que tomó AFA de otorgarle, en medio de la temporada, el título de campeón por los puntos acumulados en la Tabla Anual. Mientras la opinión pública debate si está bien o no, los de Ariel Holan piensan en los octavos de final del Torneo Clausura. Pero, a su vez, reforzarán a Independiente.

El elenco canalla no ejecutará la opción de compra que Independiente impuso por Santiago López Grobin, la cual se fijó en 2.500.000 de dólares por la mitad del pase. De esta manera, el juvenil nacido en Nono, provincia de Córdoba, regresará al club que lo vio nacer.

Mediante su salida, buscó el rodaje que no conseguía en el elenco de Avellaneda, y solo fueron 20 los partidos (convirtió dos goles) que disputó López Grobin con los rosarinos. Pero las lesiones -sufrió un esguince de tobillo y se resintió del mismo, además de que padeció problemas musculares- le jugaron una mala pasada y apenas alcanzó los 1.028 minutos.

Por una cuestión económica, ya que no lo creen viable, la dirigencia que comanda Gonzalo Belloso no ejecutará la opción de compra. Pero, en el caso de que Holan lo solicite, negociarán por una nueva cesión. De lo contrario, será el primer refuerzo de Gustavo Quinteros en 2026.

Santiago López corre ante la marca de Elías Gómez. (Prensa Independiente)

El contrato de Santiago López Grobin con Independiente

En febrero de 2024, los directivos de Independiente llegaron a un acuerdo con Santiago López Grobin para extender su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026.

Debido a la proyección que tiene de cara al futuro, el extremo cordobés que hizo sus primeras armas de la mano de Ricardo Zielinski, en julio de 2023, posee una cláusula de rescisión por 20.000.000 de dólares.

