El 27 de octubre pasado, en el Predio de Ezeiza, se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2025 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la misma, uno de los temas que se tocaron implicó a Leones de Rosario FC, el equipo de la familia del mismísimo Lionel Messi, el cual recibió una muy buena noticia.

Sucede que dicha institución, fundada en 2015 y que actualmente tiene como presidente a Matías Messi, hermano del astro de la Selección Argentina y de Inter Miami, recibió la aprobación por unanimidad para afiliarse a la Primera C del fútbol argentino. Como consecuencia de ello, participará de dicho certamen desde 2026.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, poco más de un mes después de aquella novedad, Leones FC recibió otra muy buena noticia. Es que, después de algunas semanas de negociaciones, cerró a su nuevo main sponsor. Se trata de Banco Macro, firma presidida por Jorge Brito, máxima autoridad de River Plate hasta la llegada de Stefano Di Carlo.

El acuerdo en cuestión fue firmado en la Torre Marco y contó con la presencia de los mencionados Matías Messi y Jorge Brito. No es un detalle menor que, al mismo tiempo, también se confirmó que Leones de Rosario FC, que cuenta con la clara aspiración de escalar categorías lo antes posible, se verá vestido por la marca adidas.

El equipo, que hasta ahora se encontraba afiliado a la liga rosarina, dejará el Torneo Promocional Amateur -quinta división- y saltará directamente a la Primera “C” de la AFA desde el año que viene. La Primera C, a su vez, es una cuarta categoría del fútbol argentino, por detrás de la LPF, Primera Nacional y Primera B.

Con esta decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria por parte de la AFA, Leones FC se saltará las divisiones para los clubes indirectamente afiliados, como el Torneo Promocional Amateur y competirá en la zona Metropolitana, como varios otros equipos de Santa Fe, como Central Córdoba de Rosario y Argentino de Rosario o como hubiera sido el caso de Colón de Santa Fe en caso de descender de la Primera Nacional.

