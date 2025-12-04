Norris rompió el silencio ante la polémica con Piastri de dejarlo pasar si Verstappen lidera la carrera: “Me encantaría”

Este fin de semana se lleva a cabo la híper apasionante definición del Campeonato de Pilotos de la temporada 2025 de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de Abu Dhabi. Con los tres protagonistas expectantes a la acción, Lando Norris fue consultado ante una posible polémica con Oscar Piastri para que Max Verstappen no se consagre campeón de manera agónica.

En este momento, el británico es el líder de la tabla de posiciones con 408 puntos, mientras el neerlandés lo persigue de cerca con 396 unidades y el podio es completado por el australiano con 392. Por ese motivo, es fundamental en qué posición queda cada uno de los corredores de McLaren y, por sobre todas las cosas, en qué puesto termina el multicampeón de Red Bull.

Lo cierto es que este jueves, en una entrevista que palpitó el fin de semana en Emiratos Árabes Unidos, le preguntaron a Norris si le gustaría que Piastri lo deje pasar si está tercero y él cuarto, mientras Verstappen lidera la carrera. Con absoluta sinceridad, el puntero contestó: “No se ha discutido. Honestamente, ¡Me encantaría! Pero no creo que lo pediría porque… no sé. No sé“.

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, durante una entrevista. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el nacido en Inglaterra amplió su discurso al respecto. De hecho, no solo que esquivó la pregunta que genera controversia en el ambiente automovilístico, sino que además le pasó la responsabilidad a su compañero de equipo. “Depende de Oscar si lo permitiría. No creo que dependa necesariamente de mí“, añadió el oriundo de Bristol.

Pocos segundos más tarde, se encargó de dar vuelta la discusión entre los hombres de McLaren. “Es lo mismo si fuera al revés. ¿Estaría dispuesto o no?“, propuso debatir Lando. Ante esa eventualidad que podría darse en la próxima temporada, el piloto de 26 años manifestó: “Personalmente, creo que lo estaría porque siento que siempre soy así y así es como soy…”.

Publicidad

Publicidad

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren en la Fórmula 1. (Getty Images)

ver también En la previa de la definición de la Fórmula 1, Franco Colapinto anunció su candidato a salir campeón: “Su mejor momento”

En definitiva, Norris retomó la pregunta original para hacer una conclusión final. “No depende realmente de mí. No quiero preguntarlo porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa“, deslizó. Sin embargo, para cerrar su respuesta, expresó: “Si así es como termina y Max gana, entonces, así será. Felicitaciones a él y esperamos con ansias el próximo año. No cambia nada“.

DATOS CLAVE

El Gran Premio de Abu Dhabi es la última fecha de la Fórmula 1 , donde Lando Norris ( 408 pts ), Max Verstappen ( 396 pts ) y Oscar Piastri ( 392 pts ) definen el campeonato.

es la última fecha de la , donde ( ), ( ) y ( ) definen el campeonato. El protagonista Lando Norris (McLaren) confesó que le “ encantaría ” que Oscar Piastri lo dejara pasar para ayudarlo a ganar el título, pero dijo que no lo pediría .

(McLaren) confesó que le “ ” que lo dejara pasar para ayudarlo a ganar el título, pero dijo que . Norris (líder del campeonato) evadió la responsabilidad, diciendo que depende de Piastri si lo permitiría y que no es una “pregunta justa” para él.

Publicidad