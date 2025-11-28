FIFA se pronunció respecto a las polémicas de AFA y Chiqui Tapia: “Seguir trabajando”

En medio del fuego cruzado por las polémicas que envuelven a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se pronunció la voz más importante del fútbol global: Gianni Infantino. Si algo le faltaba a la novela, era el pronunciamiento del presidente de la FIFA, quien no hizo más que brindar un fuerte apoyo a Claudo Tapia, justo cuando se encuentra en el ojo de la tormenta.

Infantino, cuya buena y amena relación con el presidente de la AFA es historia conocida, compartió un video en redes sociales elogiando la labor de la Conmebol y sus integrantes en la víspera de la final de la Copa Libertadores. “Es para mí un gran placer dirigirme al Congreso Extraordinario de la CONMEBOL y agradecer a todos los amantes del fútbol en Sudamérica, liderados por el presidente Alejandro Domínguez, por su extraordinario trabajo“, abrió Infantino.

Acto seguido, dentro de ese discurso, dedicó palabras específicas al Chiqui, quien recientemente fue ratificado como representante de la Conmebol en el Consejo de la FIFA, en medio de las tensiones locales.

En aquel escrito fue donde Infantino marcó un respaldo directo hacia Tapia, centrado en su labor dirigencial. “Me complace seguir trabajando con Claudio ‘Chiqui’ Tapia tras la ratificación de su candidatura para formar parte del Consejo de la FIFA hasta 2026”, expresó el presidente de la FIFA, previo a desearle fuerte a Palmeiras y Flamengo en la Libertadores. Con esa frase, Infantino dejó sentado el apoyo de la Casa Madre del fútbol.

Así, este pronunciamiento no solo refuerza la posición de Tapia a nivel regional, sino que le otorga una banca importante en el escenario mundial cuando las polémicas vinculadas a decisiones dirigenciales y a roces con el espectro político nacional arremeten contra la AFA.

El apoyo previo de Toviggino y los clubes de Ascenso hacia Tapia

Al igual que Infantino, Tapia también había recibido un espaldarazo significativo a nivel local. En los últimos días, la gran mayoría de los clubes de la Primera Nacional publicaron un comunicado oficial respaldando la gestión de Chiqui y de Pablo Toviggino, el Tesorero de la AFA, en medio de las discusiones por el título de Liga.

Publicidad

Publicidad

ver también El padre de Hernán López Muñoz criticó a River y le abrió la puerta de Boca a su hijo: “En este momento puede ser”

ver también La Selección de Irán planea un boicot para el sorteo de la fase de grupos del Mundial: el motivo

Además, este viernes, fue el propio Toviggino quien utilizó sus redes sociales para felicitar al mandamás por su elección en CONMEBOL. Su mensaje, sin embargo, incluyó una indirecta dirigida a Juan Sebastián Verón. “¡¡Felicitaciones, Comandante!! ¡¡En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! ¡¡Qué 2026 nos espera!!”, publicó Toviggino, parafraseando con Napoleón al referirse a un “enemigo” que se estaba equivocando, un gesto que, a su vez, elevó la tensión en la disputa con el presidente de Estudiantes.

Datos clave