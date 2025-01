Sebastián Domínguez fue suspendido por su pelea con Andrés Merlos

En lo que fue la caída de Vélez Sarsfield frente a Platense, el martes 28 de enero, Sebastián Domínguez tuvo un fuerte cruce con el árbitro Andrés Merlosluego de que expulsara a Juan Ignacio Saborido, lateral derecho del Calamar que estaba amonestado.

Finalizado el encuentro, se produjo la discusión por la que Domínguez terminó siendo suspendido por el Tribunal de Disciplina. Si bien la sanción es provisoria y no podrá estar el domingo ante Instituto, el entrenador velezano está autorizado “a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario”, según establecen los artículos 13.8, 47 y 48 del Código Disciplinario.

El cruce fue captado por las cámaras televisivas de la transmisión oficial, por lo que Merlos lo informó por escrito para que desde el Tribunal de Disciplina estén al tanto de lo que había ocurrido, más allá de las imágenes, ya que el colegiado se sintió amenazado por el estratega de 44 años.

Domínguez, con pasado en Tigre, consideró que el futbolista de Platense tenía que recibir la segunda amonestación y ser expulsado, y en su reclamo dejó en claro que se vieron perjudicados por el arbitraje. “Vos me faltaste dos veces el respeto y yo no”, le indicó el árbitro mendocino nacido en San Rafael, quien siguió: “¿Querés que te explique cuándo es amarilla y cuándo no? Te lo explico reglamentariamente. No hay temeridad, no hay ataque prometedor, no hay nada”. Luego de la frase, la conversación subió de tono.

“¿Vos dormís tranquilo?“, preguntó el director técnico. “Yo siempre duermo tranquilo“, respondió el referee. Y mientras caminaba hacia el vestuario, el DT gritó: “Te conozco bien, te prendo fuego“. El árbitro no se quedó callado: “Vení, Seba, vení. Prendeme fuego acá. ¿Qué me amenazás?“. Allí finalizó el cruce y todo pasó a las autoridades.

La pelea entre Sebastián Domínguez y Andrés Merlos

Publicidad

Publicidad

Qué dijo Domínguez en conferencia de prensa

Sin nombrar al juez, el entrenador de Vélez habló de esa jugada que reclamó en el cierre: “Estoy convencido de que Saborido tendría que haber sido expulsado por doble amarilla“

“Estoy caliente y preocupado por los dos partidos sin sumar, pero hay que tener sentido común. las condiciones no son las normales para analizar un partido. Estaríamos hablando de otra cosa si Platense se quedaba con uno menos desde los 30 minutos“, soltó el DT.

Sobre el penal no sancionado al Fortín por mano, comentó: “Habría que verla otra vez, no llego a distinguir si la pelota golpea en el muslo o no. Cuando le pregunto al árbitro, me dice que la posición es totalmente natural”.

Publicidad

Publicidad

ver también Con mención a Bielsa, el sarcástico comentario de Alberto Samid contra Sebastián Domínguez tras la derrota de Vélez