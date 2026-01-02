Talleres se refuerza con una joya de 15 años que juega en Inter

El año comenzó con pocos movimientos dentro del mercado de pases, pero los equipos siguen trabajando para tener una temporada diferente a la que pasó. En esa línea se encuentra Talleres, que coqueteó con el descenso. Tras asegurarse la continuidad de Carlos Tevez, necesita reforzarse.

Para esta temporada, y a pesar de que los cordobeses no disputarán ningún torneo internacional, están buscando sellar el acuerdo con Inter para sumar a Cristiano Carboni, mediocampista ofensivo de 15 años. Es el menor de los hermanos, donde el del medio está tratando de llegar a Racing.

Restan pequeños detalles para que Carboni se sume a la T, pero no será dirigido por Tevez, sino que por Ezequiel Carboni, su padre, en la Sexta División. El DT está junto a Rodrigo Acosta, hermano del Laucha -ídolo de Lanús-, y se encargan de formar a los juveniles del futuro.

Para que se concrete la operación con el Nerazzurri, uno de los principales detalles a resolver es la compra de un porcentaje del pase, ya que el enganche de 15 años llegará por medio de un préstamo. En las próximas horas podría terminar de resolverse, y en caso de que su hermano Valentín termine fichando por Racing, viajarían juntos hacia Argentina.

El mercado de pases de Talleres

En lo que va del mercado de pases, solamente hay tres caras nuevas en Talleres. Y dos de ellos son jugadores que, en el pasado, salieron a préstamo: repatriaron a Bruno Barticciotto, que retornó de su cesión en Santos Laguna, y también a Tomás Kummer, quien volvió de Aldosivi. Además, sumó a Pablo Ferreira, procedente desde Deportivo Morón.

Por el lado de los futbolistas que emigraron, son 9 las salidas: Javier Burrai (libre a Sarmiento), Rubén Botta (libre), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Franco Saavedra (Gimnasia de Mendoza), Federico Girotti (Alianza Lima), Franco Moyano (Instituto), Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe), David Romero (vendido a Tigre) y Joaquín Mosqueira (cedido a Tigre).

