Terminó la fecha 10: con Superclásico entre River y Boca, así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La etapa regular del Torneo Clausura 2025 cerró una nueva fecha y solamente quedan 6 por delante para la definición del cuadro de los octavos de final. La cantidad de participantes se reducirá casi a la mitad y, en duelos a partido único, los clubes se eliminarán hasta tener un campeón.

Este martes, en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, Newell’s Old Boys y Estudiantes de La Plata disputaron el último compromiso de la décima fecha. Con un golazo de Eric Meza y la conversión de Luciano Lollo, la Lepra y el Pincha se repartieron los puntos con el 1-1.

De esta manera, Estudiantes perdió la oportunidad de desplazar a Unión de Santa Fe y Barracas Central de los primeros puestos de la Zona A. En ese contexto, aunque todo puede cambiar, el cuadro de octavos de final va tomando forma y arroja una importante sorpresa.

Si todo terminara este martes habría un duelo para alquilar balcones entre River Plate y Boca Juniors por un lugar en los cuartos de final. Los gigantes del fútbol argentino disputarían una final anticipada repleta de morbo en la que el vencedor se llenaría de confianza, mientras que el perdedor sumaría un nuevo fracaso con una eliminación temprana, nada menos que ante el clásico rival.

¿Dónde y cuándo se jugaría el Superclásico de octavos de final?

En caso de concretarse el duelo entre Boca y River por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el cruce se jugaría en el Estadio Más Monumental, ya que el Millonario hoy se ubica en una mejor posición con respecto a su clásico rival. Como fecha estimativa, aquella ronda se disputaría en el fin de semana del domingo 23 de noviembre.

Cabe recordar que los 8 mejores equipos de cada zona avanzarán a la etapa de eliminación directa con la siguiente configuración: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Las primeras tres ruedas se jugarán en el estadio del club mejor ubicado, mientras que la final será en cancha neutral.

Los posibles cruces de octavos de final

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento de Junín

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors

RIVER PLATE vs. BOCA JUNIORS

Lanús vs. Tigre

Así está la tabla del Torneo Clausura

