El inesperado cambio fuera de la formación que hará Marcelo Gallardo antes de que River enfrente a Racing por la Copa Argentina

Después de lo que fue la histórica derrota frente a Deportivo Riestra, en el plantel de River comenzaron a planificar lo que será el cruce frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde Marcelo Gallardo realizará cambios en la formación.

Será un partido muy especial por todo lo que ocurrió en el último mercado de pases, donde el Millonario se quedó con Maximiliano Salas tras ejecutar la cláusula de rescisión, además de que se llevará una nueva edición del clásico más añejo del fútbol argentino y en una instancia clave del certamen.

Para cambiar el semblante, recuperar el rendimiento futbolístico y mantener al plantel alejado del River Camp, el Muñeco decidió que los entrenamientos y la concentración se lleven a cabo en Cardales. Y desde allí partirán hacia Rosario para el partido ante la Academia.

Tras lo que será el cruce copero, River deberá enfrentar a Rosario Central, el domingo 5 de octubre, también en el Gigante de Arroyito. Por eso mismo, los jugadores retornarán hacia Cardales para entrenarse el viernes y el sábado viajarán nuevamente a la ciudad santafesina. Finalizado el cotejo ante el Canalla, la actividad retornará a la normalidad y trabajarán en Ezeiza.

River perdió contra Deportivo Riestra en el Estadio Monumental (Getty Images)

¿Cómo formaría River contra Racing?

En relación al equipo que jugó ante Deportivo Riestra, el Muñeco realizaría cambios en todas las líneas. El probable once para jugar contra la Academia sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Maxi Salas ante un partido especial

Maximiliano Salas arribó a River en el último mercado de pases mediante la cláusula de salida, una situación que enojó mucho a la dirigencia e hinchas de Racing. El atacante jugó durante 2024 y la primera mitad de 2025 en la Academia y dejó su huella al ser clave para la conquista de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. En el duelo del próximo jueves habrá parcialidad de ambos equipos y se estima que los de Avellaneda no reciban de la mejor manera al correntino.