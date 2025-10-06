Es tendencia:
Terminó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores y los cruces de octavos de final

Se fue una nueva jornada y solo quedan 5 por delante. Todas las tablas están al rojo vivo en la recta final de esta primera instancia.

Por agustín vetere

La pelota del Torneo Clausura.
© AFALa pelota del Torneo Clausura.

Este lunes se disputaron los últimos dos compromisos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y resta poco para pasar a la etapa de eliminación directa. Los 30 equipos de la Primera División se disputan los últimos puntos en juego y pelean por cada uno de sus objetivos.

La Zona A está más pareja que nunca y, con Boca puntero, solamente hay dos puntos de distancia entre el líder del grupo y Central Córdoba, hoy afuera de los octavos de final. Del otro lado, en el B, Deportivo Riestra volvió a ganar y es el único líder, prácticamente clasificado.

Por otro lado, los aspirantes a conseguir los boletos para la Copa Libertadores y la Sudamericana del 2026 tendrán sus últimos 5 partidos para buscar ese objetivo. Hasta el momento, el Xeneize y Rosario Central se están quedando con los boletos directos para el principal certamen.

Al mismo tiempo, River Plate está por el momento en el repechaje de la Libertadores, con Argentinos Juniors y el propio Riestra muy cerca, expectantes ante la chance de clasificarse al gran certamen de CONMEBOL.

Así están los cruces de octavos de final

  • Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata
  • Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán
  • Barracas Central vs. San Lorenzo
  • Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central
  • Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors
  • Vélez Sarsfield vs. Huracán
  • Lanús vs. Tigre
  • River Plate vs. Defensa y Justicia

Cómo está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)532633:132014111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)502742:19231485
3River Plate (PRE – LIBERTADORES)492739:201913104
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)482736:17191395
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)472729:151412114
6Tigre (SUDAMERICANA)432728:2081278
7Huracán (SUDAMERICANA)432725:20511106
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)432723:18511106
9Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
10Racing402736:28812411
11Lanús402724:20410107
La tabla del Torneo Clausura 2025

