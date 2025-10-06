Terminó la fecha 11 del Torneo Clausura: así están la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores y los cruces de octavos de final

Este lunes se disputaron los últimos dos compromisos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 y resta poco para pasar a la etapa de eliminación directa. Los 30 equipos de la Primera División se disputan los últimos puntos en juego y pelean por cada uno de sus objetivos.

La Zona A está más pareja que nunca y, con Boca puntero, solamente hay dos puntos de distancia entre el líder del grupo y Central Córdoba, hoy afuera de los octavos de final. Del otro lado, en el B, Deportivo Riestra volvió a ganar y es el único líder, prácticamente clasificado.

Por otro lado, los aspirantes a conseguir los boletos para la Copa Libertadores y la Sudamericana del 2026 tendrán sus últimos 5 partidos para buscar ese objetivo. Hasta el momento, el Xeneize y Rosario Central se están quedando con los boletos directos para el principal certamen.

Al mismo tiempo, River Plate está por el momento en el repechaje de la Libertadores, con Argentinos Juniors y el propio Riestra muy cerca, expectantes ante la chance de clasificarse al gran certamen de CONMEBOL.

Así están los cruces de octavos de final

Boca Juniors vs. Gimnasia La Plata

Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán

Barracas Central vs. San Lorenzo

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central

Deportivo Riestra vs. Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield vs. Huracán

Lanús vs. Tigre

River Plate vs. Defensa y Justicia

Cómo está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 53 26 33:13 20 14 11 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 50 27 42:19 23 14 8 5 3 River Plate (PRE – LIBERTADORES) 49 27 39:20 19 13 10 4 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 48 27 36:17 19 13 9 5 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 47 27 29:15 14 12 11 4 6 Tigre (SUDAMERICANA) 43 27 28:20 8 12 7 8 7 Huracán (SUDAMERICANA) 43 27 25:20 5 11 10 6 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 43 27 23:18 5 11 10 6 9 Barracas Central (SUDAMERICANA) 43 27 33:29 4 11 10 6 10 Racing 40 27 36:28 8 12 4 11 11 Lanús 40 27 24:20 4 10 10 7

Publicidad

Publicidad

La tabla del Torneo Clausura 2025

ver también La FIFA confirmó que tres jugadores argentinos falsificaron documentos para jugar en otra selección: serán sancionados