Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Tras la derrota de Boca y la victoria de River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

Mientras el Millonariocortó su mala racha y volvió a zona de Libertadores, el Xeneize tropezó y se conforma con un lugar en la Sudamericana.

Por Bruno Carbajo

Boca y River jugaron por el Torneo Clausura.
© GettyBoca y River jugaron por el Torneo Clausura.

La fecha 13 del Torneo Clausura continuó este sábado con partidos de alto calibre que no solo movieron la tabla del campeonato, sino que también tuvieron una fuerte influencia en la tabla anual y dejó novedades con respecto a los cupos a las copas internacionales de 2026.

El gran perjudicado de la fecha fue Boca, que cayó 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y perdió terreno clave en la lucha por los puestos de Libertadores. El Xeneize, que aún tiene pendiente su encuentro ante Barracas Central (programado para el lunes 27), descendió a la cuarta posición de la tabla anual con 50 puntos, quedando fuera de los puestos de Copa Libertadores y ocupando ahora zona de Sudamericana. La derrota, además, se combinó con otros resultados adversos: el triunfo de Argentinos Juniors ante Newell’s (3-1) el viernes y la victoria 2-0 de River ante Talleres.

Por su parte, el Millonaro dio una muestra de carácter y se recuperó con una victoria vital en Córdoba, en un partido que cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Así, el equipo de Marcelo Gallardo logró escalar hasta la segunda posición de la tabla anual con 52 puntos, volviendo así a los puestos de Copa Libertadores. Con este resultado, se mantiene a cuatro unidades del líder Rosario Central (56), quien todavía debe disputar su compromiso de la fecha, este domingo ante Platense, en el Gigante de Arroyito.

De esta manera, el panorama rumbo a las copas internacionales quedó más ajustado que nunca. El Canalla se mantiene en la cima, mientras que River (52) y Argentinos Juniors (51) completan la zona de Libertadores. Detrás aparece Boca (50), en puestos de Sudamericana, aunque con el riesgo de ser superado por Deportivo Riestra (48) si vence a Instituto. Más atrás, Racing y Lanús, ambos con 46 puntos, se mantienen expectantes y sueñan con meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Cómo quedó la tabla anual tras los partidos de Boca y River

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)562735:142115111
2River (LIBERTADORES)522941:211914105
3Argentinos (FASE PREVIA – LIB)512939:19201496
4Boca (SUDAMERICANA)502843:21221486
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)482830:161412124
6Racing (SUDAMERICANA)462940:291114411
7Lanús (SUDAMERICANA)462927:20712107
8Tigre (SUDAMERICANA)442829:2181288
9Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
10San Lorenzo432823:19411107
11Huracán432925:22311107
12Independiente Rivadavia392931:3109128

Así se disputará la continuidad de la Fecha 13

Domingo 19 de octubre

15:00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
15:00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
18:00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
18:00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Publicidad

Lunes 20 de octubre

19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Libertadores tras los partidos ante Belgrano y Talleres
Fútbol Argentino

Qué necesitan Boca y River para clasificar a la Libertadores tras los partidos ante Belgrano y Talleres

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos
Boca Juniors

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

Jugó seis meses y ganó la última Libertadores con Russo: "Boca lo hizo muy fácil, de ocho copas llegó a cinco finales"
Entrevista

Jugó seis meses y ganó la última Libertadores con Russo: "Boca lo hizo muy fácil, de ocho copas llegó a cinco finales"

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura
River Plate

Jugador x jugador de River vs. Talleres por el Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo