Tras la derrota de Boca y la victoria de River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

La fecha 13 del Torneo Clausura continuó este sábado con partidos de alto calibre que no solo movieron la tabla del campeonato, sino que también tuvieron una fuerte influencia en la tabla anual y dejó novedades con respecto a los cupos a las copas internacionales de 2026.

El gran perjudicado de la fecha fue Boca, que cayó 2-1 ante Belgrano en la Bombonera y perdió terreno clave en la lucha por los puestos de Libertadores. El Xeneize, que aún tiene pendiente su encuentro ante Barracas Central (programado para el lunes 27), descendió a la cuarta posición de la tabla anual con 50 puntos, quedando fuera de los puestos de Copa Libertadores y ocupando ahora zona de Sudamericana. La derrota, además, se combinó con otros resultados adversos: el triunfo de Argentinos Juniors ante Newell’s (3-1) el viernes y la victoria 2-0 de River ante Talleres.

Por su parte, el Millonaro dio una muestra de carácter y se recuperó con una victoria vital en Córdoba, en un partido que cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Así, el equipo de Marcelo Gallardo logró escalar hasta la segunda posición de la tabla anual con 52 puntos, volviendo así a los puestos de Copa Libertadores. Con este resultado, se mantiene a cuatro unidades del líder Rosario Central (56), quien todavía debe disputar su compromiso de la fecha, este domingo ante Platense, en el Gigante de Arroyito.

De esta manera, el panorama rumbo a las copas internacionales quedó más ajustado que nunca. El Canalla se mantiene en la cima, mientras que River (52) y Argentinos Juniors (51) completan la zona de Libertadores. Detrás aparece Boca (50), en puestos de Sudamericana, aunque con el riesgo de ser superado por Deportivo Riestra (48) si vence a Instituto. Más atrás, Racing y Lanús, ambos con 46 puntos, se mantienen expectantes y sueñan con meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Cómo quedó la tabla anual tras los partidos de Boca y River

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 56 27 35:14 21 15 11 1 2 River (LIBERTADORES) 52 29 41:21 19 14 10 5 3 Argentinos (FASE PREVIA – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Boca (SUDAMERICANA) 50 28 43:21 22 14 8 6 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 48 28 30:16 14 12 12 4 6 Racing (SUDAMERICANA) 46 29 40:29 11 14 4 11 7 Lanús (SUDAMERICANA) 46 29 27:20 7 12 10 7 8 Tigre (SUDAMERICANA) 44 28 29:21 8 12 8 8 9 Barracas Central (SUDAMERICANA) 43 27 33:29 4 11 10 6 10 San Lorenzo 43 28 23:19 4 11 10 7 11 Huracán 43 29 25:22 3 11 10 7 12 Independiente Rivadavia 39 29 31:31 0 9 12 8

Así se disputará la continuidad de la Fecha 13

Domingo 19 de octubre

15:00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15:00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18:00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-

18:00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Publicidad

Publicidad

Lunes 20 de octubre

19:00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19:00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21:15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-