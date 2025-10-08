Fatura Broun reveló el último diálogo que tuvo con Miguel Ángel Russo: “Con eso me dijo todo”

A los 69 años, Miguel Ángel Russo murió tras una larga batalla contra su enfermedad y todo el fútbol argentino lamenta su partida. El mundo Boca despide a su entrenador, mientras que los otros equipos en dónde dejó su huella e, incluso los rivales, también le rinden respeto.

Los principales referentes del fútbol local y también las instituciones lanzaron comunicados para apoyar a la familia y los amigos del director técnico. En medio de este doloroso contexto, palabras de Jorge Broun, arquero de Rosario Central, tomaron especial valor.

Es que el jugador del Canalla tuvo la oportunidad de jugar bajo las órdenes de Russo y, hace apenas tres semanas, se había reencontrado con él en el Gigante de Arroyito en lo que fue empate por 1-1 ante Boca. Aquel duelo fue el anteúltimo del DT en cancha.

“Es un momento difícil para hablar de Miguel Ángel Russo. Respeto hacía él y su familia. En el partido contra Boca, yo le pregunté como estaba y él me dijo ‘feliz’. Con eso ya está. Ahí me dijo todo”, con aquella palabra resumió en DSports cómo vivió el DT su última etapa.

Además, Broun definió al DT que marcó a decenas de futbolistas con sus enseñanzas y que murió viviendo de su pasión: “Es una persona que respira fútbol. Hizo todo por y para el fútbol”.

