En medio de los rumores de River, la decisión que tomó Racing con Facundo Cambeses

Desde que tomó la titularidad en Racing, a mediados de septiembre de 2025, la vida de Facundo Cambeses cambió por completo. Su nivel creció a pasos agigantados, se transformó en figura del plantel que dirige Gustavo Costas y fue citado a la Selección Argentina, donde debutó contra Puerto Rico.

El arquero nacido en Longchamps, de 28 años, se metió al hincha en el bolsillo y, a lo largo de las últimas semanas, surgieron rumores de un supuesto interés de River. Sin embargo, BOLAVIP pudo confirmar que no hay nada al respecto. Pero ahora, la dirigencia de la Academia tomó una medida muy fuerte para lo que viene.

Luego de que el representante Juan Cruz Oller, en diálogo con TyC Sports dijera que “su contrato es hasta diciembre de 2027 y debería ser aggiornado porque está en la Selección”, también le metió presión para lograr una actualización salarial: “Deberán resolver si venden o no, o le pagan a Cambeses lo que ellos creen que él vale“. Y este mismo medio confirmó que la próxima semana habrá un cónclave para tramitar la prolongación contractual.

Diego Milito se juntará con el arquero, a quien le ofrecerá extender el vínculo por uno o dos años más, además de un aumento salarial, y charlarán por la cláusula de rescisión que, actualmente, está fijada en 15.000.000 de dólares. Es posible que quede en el mismo valor, pero existe la chance de que se eleve.

Facundo Cambeses, arquero de Racing.

Los números de Facundo Cambeses en Racing

Después de su paso por Banfield, en enero de 2024, Facundo Cambeses llegó a Racing. Allí disputó, hasta el momento, un total de 37 encuentros: le anotaron 28 goles y mantuvo el arco en cero durante 21 juegos. Además, presenció 3.092 dentro de la cancha.

