Es tendencia:
logotipo del encabezado
Racing

En medio de los rumores de River, la decisión que tomó Racing con Facundo Cambeses

El arquero de Racing, de 28 años, tiene una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de euros y su vínculo caduca en diciembre de 2027.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Facundo Cambeses, el arquero de Racing.
© Getty ImagesFacundo Cambeses, el arquero de Racing.

Desde que tomó la titularidad en Racing, a mediados de septiembre de 2025, la vida de Facundo Cambeses cambió por completo. Su nivel creció a pasos agigantados, se transformó en figura del plantel que dirige Gustavo Costas y fue citado a la Selección Argentina, donde debutó contra Puerto Rico.

El arquero nacido en Longchamps, de 28 años, se metió al hincha en el bolsillo y, a lo largo de las últimas semanas, surgieron rumores de un supuesto interés de River. Sin embargo, BOLAVIP pudo confirmar que no hay nada al respecto. Pero ahora, la dirigencia de la Academia tomó una medida muy fuerte para lo que viene.

Luego de que el representante Juan Cruz Oller, en diálogo con TyC Sports dijera que “su contrato es hasta diciembre de 2027 y debería ser aggiornado porque está en la Selección”, también le metió presión para lograr una actualización salarial: “Deberán resolver si venden o no, o le pagan a Cambeses lo que ellos creen que él vale“. Y este mismo medio confirmó que la próxima semana habrá un cónclave para tramitar la prolongación contractual.

Diego Milito se juntará con el arquero, a quien le ofrecerá extender el vínculo por uno o dos años más, además de un aumento salarial, y charlarán por la cláusula de rescisión que, actualmente, está fijada en 15.000.000 de dólares. Es posible que quede en el mismo valor, pero existe la chance de que se eleve.

Facundo Cambeses, arquero de Racing. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Facundo Cambeses, arquero de Racing. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Los números de Facundo Cambeses en Racing

Después de su paso por Banfield, en enero de 2024, Facundo Cambeses llegó a Racing. Allí disputó, hasta el momento, un total de 37 encuentros: le anotaron 28 goles y mantuvo el arco en cero durante 21 juegos. Además, presenció 3.092 dentro de la cancha.

Publicidad
Richard Sánchez regresó a Olimpia tras 6 meses en Racing

ver también

Richard Sánchez regresó a Olimpia tras 6 meses en Racing

El motivo por el que Racing considera que “fue una muy buena venta” la de Salas a River

ver también

El motivo por el que Racing considera que “fue una muy buena venta” la de Salas a River

DATOS CLAVES

  • Diego Milito se reunirá con Facundo Cambeses la próxima semana para renovar su contrato.
  • El vínculo actual finaliza en diciembre de 2027 con una cláusula de 15 millones de dólares.
  • El agente Juan Cruz Oller solicitó una mejora salarial para el arquero de 28 años.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Richard Sánchez regresó a Olimpia tras 6 meses en Racing
Fútbol Argentino

Richard Sánchez regresó a Olimpia tras 6 meses en Racing

El motivo por el que Racing considera que "fue una muy buena venta" la de Salas a River
Fútbol Argentino

El motivo por el que Racing considera que "fue una muy buena venta" la de Salas a River

Valentín Carboni confirmó que no pensó en el Mundial cuando decidió llegar a Racing: “No es lo principal”
Fútbol Argentino

Valentín Carboni confirmó que no pensó en el Mundial cuando decidió llegar a Racing: “No es lo principal”

Estudiantes de Río Cuarto quiere a Agustín Lastra
Fútbol Argentino

Estudiantes de Río Cuarto quiere a Agustín Lastra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo