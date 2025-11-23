Es tendencia:
Tras quedar eliminado, el palito de Di María para Boca y River por el título de liga de Rosario Central: “Fue un pedido de los equipos grandes”

El Fideo defendió la legitimidad de la coronación Canalla y reveló que el reconocimiento fue impulsado por los clubes de mayor envergadura.

Por Bruno Carbajo

© GettyDi María se refirió al título de liga que recibió Central.

Tras el batacazo de Estudiantes que eliminó a Rosario Central del Torneo Clausura, la figura de Ángel Di María tomó la palabra. Sin embargo, lo más llamativo de su análisis no estuvo en el desempeño del equipo, sino en que volvió a referirse a la polémica por el título de Liga obtenido por el Canalla. En defensa de la consagración, el Fideo dejó un “palito” dirigido a los clubes de mayor envergadura al revelar que el reconocimiento provino de un “pedido de los equipos más grandes”.

Nosotros no buscamos eso. Eso vino de los equipos más grandes y aceptamos” disparó Di María, señalando directamente a los clubes de mayor peso en la estructura del fútbol argentino como los impulsores de la decisión de otorgar el título anual.

Nos llamaron, fuimos y los dirigentes aprobaron, no es culpa nuestra“, agregó, buscando desvincular a Central de la polémica generada, afirmando que el reconocimiento vino de parte de las autoridades nacionales y que el club simplemente aceptó la distinción. Al mismo tiempo, Di María se mostró categórico al defender el mérito deportivo de su equipo de su equipo. “Fuimos los mejores del año, sacamos una cantidad de puntos increíble“, expresó.

El Fideo argumentó que el título anual es un justo premio a la regularidad de Central, que llevaba muchos años sin terminar primero en la tabla general. “Nos sentimos campeones, lo dije después del partido con Instituto y no pensando en que iba a pasar esto“, sostuvo. Además, reconoció la dificultad de competir directamente con los ‘gigantes’ del fútbol local. “Es difícil competir contra River y Boca, tienen mejor plantel“, subrayó.

Luego, consultado sobre el pasillo de espaldas realizado por el plantel de Estudiantes, Di María minimizó el gesto. “Es cosa de ellos. El pasillo lo hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso, está bien. Queda ahí.” Respecto a la eliminación, el análisis fue breve y enfocado en la falta de efectividad: “Hicimos un buen partido, trabajamos bien. Hicimos cosas buenas pero no pudimos convertir. Intentamos de cualquier manera, pelotazos, pelotas largas“, cerró el campeón del mundo.

Datos clave

  • Ángel Di María reveló que el título anual fue un pedido de “los equipos más grandes“.
  • El Fideo defendió la consagración de Rosario Central: “Fuimos los mejores del año“.
  • Minimizó el pasillo de espaldas de Estudiantes tras la eliminación del Torneo Clausura.
Bruno Carbajo

toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

