Fútbol argentino

Tras salir campeón, Guillermo Barros Schelotto llenó de elogios al titular de Vélez menos pensado: “No hay ninguno que lo supere”

Luego de la consagración en la Supercopa Argentina ante Central Córdoba, el DT enalteció el desempeño de un jugador del Fortín.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de Vélez festejando el título tras vencer a Central Córdoba.
© GettyLos jugadores de Vélez festejando el título tras vencer a Central Córdoba.

Después de la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina tras vencer 2-0 a Central Córdoba con el doblete que marcó Jano Gordon y le permitió festejar en el Gigante de Arroyito, Guillermo Barros Schelotto decidió llenar de elogios a uno de los jugadores titulares. Y lejos de apuntar a las principales figuras que suelen mencionarse, lo hizo con uno de los menos nombrados…

El Fortín volvió a gritar campeón de la mano del mellizo, tal como lo hizo hace algunas pocas semanas frente a Estudiantes de La Plata, pero ahora ante el conjunto de Santiago del Estero en Rosario. Pero luego de este nuevo compromiso, el entrenador optó por enaltecer a uno de sus dirigidos y que llegó al plantel a raíz de su pedido expreso a la dirigencia del club.

Lo cierto es que Guillermo elogió a Lisandro Magallán. Para referirse al zaguero central que solicitó incorporar ni bien comenzó el mercado de pases que acaba de cerrar, el director técnico fue tajante. “Lo trajimos porque es un jugador con mucha experiencia, que jugó equipos grandes, en México y en Europa”, empezó para destacar al ex Ajax, Deportivo Alavés y Elche, entre otros.

No conforme con esa declaración, pocos segundos más tarde amplió su discurso al respecto. Sin dudar, se encargó de enaltecerlo en comparación a otros jugadores. “Puede haber mejores técnicamente o que entiendan más el juego, pero intelectualmente no hay ninguno que lo supere. Entiende todo lo que es defensivo, ubica a todos en su lugar y mejora la defensa”, sentenció.

Lisandro Magallán junto al trofeo de la Supercopa Internacional que conquistó Vélez hace pocas semanas. (@licha.magallan)

Vale recordar que Barros Schelotto y Magallán compartieron plantel en Gimnasia y Esgrima de La Plata, cuando el actual entrenador regresó al club de sus amores para pelear la permanencia en Primera División y el zaguero era un joven surgido de las inferiores de la institución platense. Por eso, la relación entre ambos se formó desde hace más de 12 años y ahora tiene un nuevo capítulo.

Además, Guillermo dirigió a Licha en Boca. Con el mellizo a cargo del Xeneize, el defensor regresó de un préstamo y se consolidó como titular indiscutido en aquel equipo. Así fue hasta la recordada final de Madrid, donde posteriormente ambos siguieron sus caminos fuera del fútbol argentinos por varios años hasta este momento en el que se reencontraron en Liniers para vestir la V.

Guillermo Barros Schelotto sobre la Copa Libertadores

En diálogo exclusivo con ESPN al término del partido, el director técnico fue consultado sobre si Vélez está en condiciones de ganar la Copa Libertadores 2025. En primer lugar, Guillermo afirmó: “Tenemos que eliminar a Racing, después a Flamengo o Estudiantes y al que sea”. E inmediatamente después, agregó: “Lo tenemos que demostrar con Racing y ver para qué estamos”.

Vélez le ganó a Central Córdoba y es el campeón de la Supercopa Argentina

Vélez le ganó a Central Córdoba y es el campeón de la Supercopa Argentina

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino tras la victoria de Vélez en la Supercopa ante Central Córdoba

Así quedó la tabla de títulos del fútbol argentino tras la victoria de Vélez en la Supercopa ante Central Córdoba

Nahuel De Hoz

jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lisandro Magallán contó por qué Boca perdió la final de la Copa Libertadores 2018 contra River
Lisandro Magallán contó por qué Boca perdió la final de la Copa Libertadores 2018 contra River

Barros Schelotto cerró a Lisandro Magallán como refuerzo de Vélez

Lisandro Magallán se postuló para volver a Boca: "Voy instantáneamente"

Las sanciones a Isack Hadjar y Pierre Gasly que favorecen a Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

