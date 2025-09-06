Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina: hora, canal y formaciones

En el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, por la Supercopa Argentina, Vélez y Central Córdoba se enfrentan en búsqueda de un nuevo título local. El encuentro comienza a las 16.00 horas, será dirigido por Facundo Tello y podrá verse tanto a través de ESPN como de Disney+.

Vélez, que ya se quedó con la Supercopa Internacional de este año, intentará sumar la estrella 19 de su historia. A esta final accedió gracias a que se consagró campeón de la Liga Profesional 2024.

Por su parte, el Ferroviario quiere el segundo título en su palmares. El anterior, fue la Copa Argentina 2024, que lo depositó en este partido. Una particularidad es que este certamen lo ganó tras quedarse con la final frente al Fortín.

Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina: minuto a minuto

Las posibles formaciones del partido