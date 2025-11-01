Tras su eliminación en Copa Libertadores, Racing inició un reclamo ante FIFA contra un club brasileño

Racing se quedó muy cerca de cumplir el gran objetivo del que Gustavo Costas había convencido a todo su plantel de ir a conquistar. Este miércoles, en el Cilindro de Avellaneda, no pasó del empate sin goles ante Flamengo y se despidió en semifinales de la Copa Libertadores producto del triunfo por la mínima que el equipo brasileño había conseguido en la ida, en Río de Janeiro.

Para no cerrar la temporada demasiado rápido, La Academia deberá ir ahora en busca de una victoria como visitante ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el lunes desde las 19.00, para poder instalarse en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, de los que de momento está afuera por diferencia de goles, ocupando la novena posición de la Zona A.

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a planificar el mercado de fin de año, tanto en materia de futbolistas que puedan salir como de refuerzos para mantener un equipo competitivo en el plano internacional. Además, inició un reclamo ante FIFA por un jugador que salió a préstamo.

Según avanzó Racingmaníacos, esa reclamación tiene que ver con el incumplimiento de pago de parte de Inter de Porto Alegre del cargo por el préstamo de Johan Carbonero, alegando que solo cobró un tercio del total estipulado en 350 mil dólares.

El jugador colombiano tiene intenciones de permanecer en Brasil. (Getty).

La Academia rechazó a su vez una mediación que fue la primera propuesta de FIFA, por lo que una vez que concluya la fase de alegaciones se dará paso al expediente a Cámara de Apelaciones.

Carbonero quiere continuar en Inter

Johan Carbonero se ha consolidado como uno de los futbolistas más productivos de Inter de Porto Alegre en el ataque, razón por la que el club desea retenerlo. En los últimos días, este también expresó su voluntad de quedarse, para lo que se deberá hacer efectivo el pago a Racing de la opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

La preocupación en La Academia pasa por que el club brasileño pueda ejecutar esa opción de compra desentendiéndose del pago de lo adeudado por el cargo del préstamo y sin dar ninguna garantía de hacerlo en el futuro.

