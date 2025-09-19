Es tendencia:
Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: en medio de las polémicas, Conmebol definió a los árbitros de la vuelta de los 4tos de final de la Libertadores

Andrés Matonte estará presente en Brasil para Palmeiras contra River mientras que Esteban Ostojich impartirá justicia en Racing frente Vélez.

Por Bruno Carbajo

El trofeo de la Copa Libertadores de América.
Los cuartos de final de la Copa Libertadores entran en su etapa decisiva y la expectativa crece. Después de una ida cargada de polémicas y decisiones arbitrales discutidas, Conmebol dio a conocer las designaciones de jueces para los partidos de vuelta, donde River, Racing, Vélez y Estudiantes buscarán meterse entre los cuatro mejores del continente.

El primer semifinalista se conocerá en Avellaneda: Racing recibirá a Vélez en el Cilindro y el duelo estará dirigido por una terna uruguaya encabezada por Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará Andrés Cunha. Un día más tarde, toda la atención se trasladará a Brasil, donde River intentará dar vuelta la serie frente a Palmeiras. Allí, otro equipo arbitral uruguayo comandado por Andrés Matonte llevará las riendas, con Cristian Ferreira en la cabina del VAR.

La definición continuará el jueves en el Morumbí, donde San Pablo recibirá a Liga de Quito con arbitraje venezolano: Alexis Herrera será el encargado en cancha y Juan Soto estará a cargo de la revisión tecnológica. Finalmente, Estudiantes de La Plata cerrará la tanda de partidos buscando la hazaña frente a Flamengo tras el 1-2 en el Maracaná. En este caso, el chileno Piero Maza será el árbitro principal y contará con la asistencia de su compatriota José Cabero en el VAR.

Los nombres que impartirán justicia en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores (Prensa Conmebol).

Las designaciones completas de Conmebol

Racing vs. Vélez (martes a las 19:00)

  • A: Esteban Ostojich
  • A1: Martin Soppi
  • A2: Hector Bergalo
  • 4to: Hernan Heras
  • VAR: Andres Cunha
  • AVAR: Santiago Fernandez

Palmeiras vs. River (miércoles a las 21:30)

  • A: Andres Matonte
  • A1: Nicolas Taran
  • A2: Andres Nievas
  • 4to: Javier Feres
  • VAR: Christian Ferreyra
  • AVAR: Richard Trinidad
Sao Paulo vs. Liga de Quito (jueves a las 19:00)

  • A: Alexis Herrera
  • A1: Lubin Torrealba
  • A2: Alberto Ponte
  • 4to: Rafael Torres
  • VAR: Juan Soto
  • AVAR: Marco Suarez

Estudiantes vs. Flamengo (jueves a las 21:30)

  • A: Piero Maza
  • A1: Claudio Urrutia
  • A2: Jose Retamal
  • 4to: Francisco Gilabert
  • VAR: Jose Cabero
  • AVAR: Alan Sandoval
