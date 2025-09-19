Gallardo guarda todo para Palmeiras: los 10 titulares que no fueron ni convocados en River para enfrentar a Atlético Tucumán

Después de lo que fue la derrota de River frente a Palmeiras, en la cabeza de Marcelo Gallardo comenzó a proyectarse lo que será el partido de este sábado, a las 21:15, frente a Atlético Tucumán por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Tras la lesión de Sebastián Driussi confirmada, hay otros 9 titulares que cuidó con relación a lo que fue el duelo contra los brasileños por la Copa Libertadores. Y es que el Muñeco apela a la rotación para evitar un desgaste o que se lesionen, y así darle rodaje a quienes no vienen sumando muchos minutos, como así también que algunos juveniles obtengan un premio al esfuerzo.

Así como Ulises Giménez, Facundo González y Agustín De la Cuesta tienen un lugar entre los citados, también aparecen Agustín Obregón, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes este jueves jugaron con la Reserva. Los titulares que ni siquiera viajan a Tucumán son Franco Armani, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández y Maximiliano Salas.

Además, el entrenador descartó a Leonel Jaime e Ian Subiabredebido a que aún no renovaron sus contratos con la institución y se encuentran en un conflicto con los directivos. Hasta que no resuelvan sus respectivos futuros, continuarán bajo la misma sintonía.

La posible formación de River vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina, Juan Cruz Meza; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

