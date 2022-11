Boca no le dará el gusto a Bianchi: el DT que recomendó el Virrey ya tiene nuevo equipo

Si bien todavía no se hizo oficial, todos los caminos de Boca indican a que Hugo Ibarra sería el encargado de comenzar el 2023 sentado en el banco de suplentes. Sin embargo, esto no evita que aparezcan algunas posibilidades entre las que aparece un DT que no solo pidieron muchos hinchas sino también Carlos Bianchi.

Cuando Boca aún no había ganado la Liga Profesional de Fútbol, Riquelme y Bianchi mantuvieron una reunión para ponerse al día del presente del club y, según se conoció, entre dichas conversaciones apareció el nombre de Ricardo Zielinski sobre la mesa por recomendación del Virrey.

El tiempo pasó, el Xeneize repuntó su fútbol y terminó siendo campeón. Motivos que llevaron al Consejo de Fútbol a replantearse si realmente era necesario contratar un nuevo entrenador perdiendo así la posibilidad de quedarse con el Ruso ya que este se irá a Nacional de Uruguay.

Pese a que el Bolso fue campeón del fútbol uruguayo, Pablo Repetto decidió dar un paso al costado y así apuntaron a Zielinski para que el ex Estudiantes de su primer gran paso hacia un grande sudamericano. Una elección que deja a varios fanáticos de Boca con ganas de verlo en Boca.

Siendo el entrenador que mandó a River a la B Nacional en la promoción del 2011 y el gran karma de la era Gallardo (también lo complicó en la Superliga 2019/20), el Ruso se ganó un lugar en el corazón de los hinchas de Boca. Además, su forma de juego se la ha vinculado en reiteradas veces al estilo del Virrey en el club.