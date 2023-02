El ex mediocampista de Boca, Emanuel Reynoso, no la está pasando para nada bien en el fútbol estadounidense.

Hace tiempo que se marchó de Boca, y sus noticias siempre mantienen en vilo a los hinchas que aún lamentan su salida. Emanuel Reynoso tenía mucho más para dar en el club de La Ribera, pero no logró hacerlo por falta de continuidad.

Después de emigrar hacia la MLS, donde comenzó a revertir su situación personal, el cordobés volvió a estar en la tapa de los principales portales estadounidenses por una ausencia que le generó un enorme problema.

Así como aún tiene que afrontar un juicio en Córdoba por estar acusado de lesiones y amenazas calificadas, por un hecho ocurrido en diciembre de 2021 donde habría golpeado a un adolescente en el barrio de Almirante Brown, más conocido como Barrio Chino, el mediocampista de 27 años fue multado por la Major League Soccer.

El futbolista no se presentó al primer entrenamiento de Minnesota United para encarar la pretemporada, y desde la casa madre del fútbol norteamericano debieron sancionarlo por la falta, la cual fue considerada muy grave.

"EmanuelReynoso ha sido suspendido sin sueldo por la MLS por no presentarse al entrenamiento de pretemporada. No tenemos información adicional más allá de eso en este momento", manifestaron desde las redes sociales de Minnesota United, que aún se mantienen expectantes sobre el paradero del cordobés con pasado en el Xeneize, ya que aún no se apersonó en las instalaciones del equipo del estado que limita con Canadá.