La picante frase que Teófilo Gutiérrez soltó en Colombia: "Nunca me he ido a la B, ni..."

Con 37 años, Teófilo Gutiérrez se encuentra en el ocaso de su carrera. En uno de los mejores momentos de toda su trayectoria profesional, Teo fue el delantero titular de River en las primeras temporadas de Marcelo Gallardo como DT. Allí, el colombiano ganó cinco títulos, donde se incluye allí la Copa Libertadores 2015 y la Sudamericana del año anterior.

70 partidos con 28 goles y 8 asistencias fueron sus números individuales con el Millonario, de donde se fue muy querido por los hinchas riverplatenses y hasta la actualidad sigue siendo recordado de esa manera. Hoy en día, en Deportivo Cali, su presente no es el mejor.

Es que en el conjunto "azucarero", este semestre no está siendo el esperado, ya que luego de haber salido campeón en el Torneo Finalización del 2021 y pelear en los puestos altos el primer campeonato del 2022, en esta segunda mitad del año, tanto a nivel local como en el plano internacional el contexto es negativo. Último en la tabla con dos puntos en seis partidos jugados, eliminado en octavos de final de la Copa Sudamericana contra Melgar y en mitad de tabla en los promedios, a Teófilo le consultaron por la preocupante actualidad y respondió de manera picante.

Es que los hinchas del América de Cali, equipo rival del club donde Teo es capitán, desearon abiertamente el descenso de Deportivo Cali dentro de este difícil momento futbolístico, a lo que en una entrevista con el canal colombiano VBar les respondió duramente. "Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B, ni me voy a ir, se lo digo al que sea, tengo criterio y trabajo para ser el mejor. Es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera y vaya al estadio para disfrutar".

Claro, es que el América hace solo unos años, tuvo que atravesar varias temporadas en la segunda categoría del fútbol colombiano. Respuesta más que picante del nacido en Barranquilla para su clásico rival, algo que en todos los clubes por los que pasó ya acostumbró a hacer.