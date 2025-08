El equipo de Sudamérica que podría descender por culpa de Foster Gillett

Desde su arribo al fútbol de Sudamérica a principios de este año, el empresario Foster Gillett generó revuelo debido a que no solo en Estudiantes de La Plata no cumplió con el dinero prometido, sino que también hizo lo mismo en un club de Uruguay que podría tener fuertes sanciones.

Es que, Rampla Juniors, equipo que milita en la segunda división del fútbol uruguayo, también está asociado al Grupo Foster y actualmente arrastra una deuda de 90 mil dólares con su plantel. Si no paga la misma antes del 8 de agosto, sufrirá un descenso administrativo a la tercera división.

El motivo por el que Gillet aún no envió ese dinero para que Rampla pueda saldar la importante deuda que tiene con sus jugadores es por problemas de salud, ya que días atrás fue operado y su familia no está dispuesta a girar dólares a Sudamérica hasta que el empresario se recupere.

“Complicada la situación en Rampla. Hace un tiempo se habla de las deudas que tienen con los jugadores del club. Foster Gillet fue operado hace poco. Lo importante de todo esto es que la familia no quiere liberar dinero para Sudamérica, ni para Rampla ni para Estudiantes”, informó al respecto el periodista Alfonso Irrazabal.

Además, la fuente citada anteriormente explicó las consecuencias que le traerá a Rampla el hecho de no saldar esta deuda en el corto plazo: “Me confirmaron que Rampla tiene hasta el 8 de agosto para pagar una deuda de 90 mil dólares y si no la paga no podrá jugar la segunda parte del torneo”.

Así las cosas, el elenco uruguayo que terminó anteúltimo en la primera parte del año, tiene cuatro días para pagar la deuda con sus jugadores, y si esto no ocurre, perderá la posibilidad de seguir jugando lo que resta de la temporada oficial.

