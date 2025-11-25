El goleador argentino de 41 años que fue verdugo de Boca, campeón en tres países diferentes y reconoció ofertas para seguir jugando: “Los números me avalan”

Aunque Hernán Barcos puede presumir de haber hecho su estreno profesional en uno de los cinco grandes del fútbol argentino, defendiendo la camiseta de Racing en 2004, fueron sus numerosas y de lo más variadas aventuras en el exterior lo que le permitieron hacerse un nombre que lo llevó, incluso, a defender la camiseta de la Selección Argentina cuando Alejandro Sabella era el entrenador.

Fue campeón en tres países diferentes, con Liga de Quito en Ecuador, con Palmeiras y Cruzeiro en Brasil, y con Alianza Lima, su actual equipo, en Perú. Con el equipo ecuatoriano al que llegó después que conquistara la Copa Libertadores de 2008 y la Copa Sudamericana en 2009, fue también campeón de la Recopa en 2010.

Tuvo oportunidades de militar el fútbol europeo, con paso por Estrella Roja de Belgrado en la temporada 2007/2008 y por Sporting de Lisboa en la 2015/2016. También fue máximo goleador de la Superliga China gracias a los 17 tantos que marcó con el Shenzhen Ruby en 2009.

En 2021, tras un insólito paso por el fútbol de Bangladesh en el que solo disputó un partido y convirtió cuatro goles con Bashundhara Kings, Barcos recaló en Alianza Lima, equipo con el que fue bicampeón de liga y este mismo año verdugo de Boca en la serie de playoffs previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, marcando en La Bombonera el gol que permitió forzar una definición por penales que quedó en manos del equipo peruano.

Hernán Barcos marcó un gol clave para Alianza Lima en La Bombonera. (Getty).

Con 41 años y el deseo de seguir jugando al fútbol, el delantero argentino oriundo de Bell Ville espera poder resolver su continuidad en el equipo, pero confirmó que en caso de no ser posible ya cuenta con ofertas para aventurarse en otros horizontes.

“Tengo una oferta, no quiere decir nada. Mi prioridad es estar en Alianza, después que Alianza me diga una cosa u otra, veré qué hago. Yo quiero seguir jugando al fútbol y si no tengo la oportunidad acá, veré mi camino”, le dijo a L1 Max el jugador que llegó a disputar cuatro partidos oficiales con la Selección Argentina en 2012.

Y para dejar en claro que la edad no es hoy una mochila para él, agregó: “Todos los años parecen ser el último pero yo me siento bien, entreno a la par de todo el mundo, todos los días, no me salto ningún trabajo y creo que todavía estoy para competir. El día que sienta que no estoy para competir, solo daré un paso al costado. Estoy tranquilo porque los números me avalan y tengo la confianza“.

Una charla pendiente

Aunque Hernán Barcos dijo que su prioridad es seguir jugando en Alianza Lima y que lo económico no será un impedimento en ese sentido, porque según sus propias palabras “siempre se resolvió en cinco minutos”; sí reconoció deberse todavía una charla con Néstor Gorosito, entrenador del equipo, para conocer sus intenciones. “No hemos hablado. De momento tratamos de evitar el tema porque es incómodo para los dos”, señaló.

