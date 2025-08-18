El lamento de Neymar tras la dura goleada que sufrió Santos: “Nunca había pasado por esto en mi vida”

En el marco de la fecha 20 del Brasileirao, en condición de local el Santos sufrió una de las derrotas más duras de su historia, ya que perdió 6 a 0 con el Vasco da Gama y quedó tan solo a dos puntos de Vitoria, el último equipo que está perdiendo la categoría en este momento.

Luego del encuentro, Neymar, el capitán del Peixe, habló con los medios en rueda de prensa, y allí lamentó este duro golpe, así como también le pidió disculpas a los hinchas, quienes en forma de protesta decidieron mirar el segundo tiempo de espaldas.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, fueron las palabras del delantero brasileño.

Esta goleada fue la derrota más abultada que sufrió Neymar en su carrera, ya que nunca había perdido por seis goles de diferencia. Con la camiseta del Santos y del PSG, sufrió dos 4 a 0, ambos contra el Barcelona, y estas eran las que lideraban este ranking.

Por otro lado, esta derrota caló hondo puertas adentro en el Peixe, debido a que minutos después anunciaron la destitución del entrenador Cleber Xavier y los hinchas pidieron por el regreso de Jorge Sampaoli, a quien buscaron meses atrás pero no llegaron a un acuerdo en lo económico.

Neymar reveló un chat con su hijo

En sus redes sociales, luego de esta derrota el delantero brasileño mostró en sus redes sociales un mensaje que le dejó su hijo para consolarlo por el duro golpe. “Buenas noches, pa. Sé que hoy fue un día difícil para vos y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, sepas que yo siempre voy a estar acá para apoyarte”, inició.

“Además de un excelente padre, sos un ídolo, sos mi inspiración, e incluso en los días en los que llorás, quiero que sepas que yo te amo mucho. Siempre tenelo en mente. Tené en mente que tu familia está acá a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, independientemente de si son buenos o malos”, continuó.

Y cerró: “Vos sos mi papá y siempre tenés presente que yo estoy acá para vos. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas contra ellos como siempre hiciste y vas a seguir haciendo. Sos increíble. Te amo con todo mi corazón. Y nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen ni saben quién sos, porque vos sos capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso. Por el contrario, usala como motivación para siempre ser mejor que ayer. Nunca te olvides, sos increíble”.