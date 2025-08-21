Es tendencia:
El sorpresivo DT argentino que le ganó la pulseada a Sampaoli y dirigirá al Santos de Neymar

El Peixe ya definió al reemplazante de Cléber Xavier.

Por Joaquín Alis

Con la llegada de Neymar a comienzos de año, ni el hincha de Santos más pesimista imaginaba el presente del equipo. Actualmente, el Peixe está en la pelea por no descender -de nuevo- a la Serie B y la goleada sufrida el pasado fin de semana le puso fin al ciclo de Cléber Xavier como entrenador. En las últimas horas, la directiva del club definió a su reemplazante.

Luego de días de rumores y negociaciones, el club brasileño llegó a un acuerdo con el argentino Juan Pablo Vojvoda para que tome las riendas del primer equipo. El cordobés, de último paso por Fortaleza, firmará un contrato por una temporada para intentar sacar al equipo de Ney de la zona baja.

El estratega de 50 años trabajó en Brasil desde mayo de 2021 en adelante, con más de 300 partidos al frente del Tricolor. En su ciclo consiguió 145 victorias 73 empates y 92 derrotas, con 488 goles a favor y 338 en contra. Allí consiguió dos Copas do Nordeste.

Vojvoda, que en el fútbol argentino fue DT de Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán, le ganó la pulseada a Jorge Sampaoli, que era otro de los candidatos para hacerse cargo del presente de Santos. De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el ex entrenador de la Selección quedó descartado ya que desde la directiva no pudieron garantizarle el proyecto deportivo que pretendía.

Los números de Neymar desde su regreso a Santos

Desde su regreso este año, el exfutbolista de Barcelona y Paris Saint-Germain ya disputó 21 compromisos entre todas las competencias locales, en los que anotó 6 goles y repartió 3 asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y una expulsión.

El próximo partido de Santos

El próximo partido de Santos será en condición de visitante. El domingo 24 de agosto, el Peixe será rival de Bahía, que hoy se ubica cuarto en el Brasileirao. Siete días más tarde, será local de Fluminense en el Estadio Urbano Caldeira, mejor conocido como Vila Belmiro.

Joaquín Alis

