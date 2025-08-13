Jugó en Juventus y Atlético de Madrid, le ganó una Libertadores al River de Gallardo y hoy se lanzó al triatlón: “Mentalidad de atleta”

El retiro es una etapa difícil de transitar para muchos futbolistas, pero no parece ser el caso de Diego Ribas. El brasileño, histórico de Flamengo, colgó los botines luego de ganar su segunda CONMEBOL Libertadores en 2023 y ahora sorprendió participando de una exigente prueba de triatlón.

A los 40 años, el ex mediocampista compitió en el Ironman 70.3 acompañado de Rafael Moura, otro ex futbolista, pero identificado con Fluminense. La prueba, que combina natación, ciclismo y running, se llevó a cabo el pasado fin de semana en Río de Janeiro.

Diego pudo completar su recorrido en 4 horas y 47 minutos. La competencia exigía 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, aunque las condiciones marítimas obligaron a reducir el tramo de nado a 1 kilómetro.

“El desafío consiste en ponerse en el lugar de aprendiz, algo que me atrae mucho, desde las técnicas de natación hasta las estrategias en ciclismo y carrera. Todo esto me mantiene interesado y curioso por vivirlo, y también por demostrar mi mentalidad de atleta“, declaró el deportista en diálogo con TV Globo.

La carrera de Diego Ribas

Diego Ribas comenzó su carrera deportiva en Santos, club en el que debutó profesionalmente en 2002. Dos años y medio después llegó a Porto, donde comenzó un largo recorrido en Europa que duró 12 años. En ese camino vistió las camisetas de Werder Bremen, Juventus, Wolfsburgo, Atlético de Madrid y Fenerbahce. En 2016 regresó a Flamengo, el último club de su carrera, donde jugó hasta 2022.

El brasileño fue campeón en la gran mayoría de los equipos en los que jugó. Sus logros más destacados son la Copa Intercontinental 2004, la Europa League 2012 y las Copas Libertadores 2019 y 2022. También ganó las ligas de Brasil, España y Portugal.

Con la camiseta de la Selección de Brasil, Diego alcanzó a disputar 34 partidos oficiales, aportando 4 goles. Con la Verdeamarela conquistó dos Copas América (2004 y 2007) y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2008.

La importancia de Diego Ribas en la Libertadores que Flamengo le ganó a River

Diego tuvo mucha acción en la Libertadores 2019, siendo titular durante casi toda la fase de grupos y la ida de los octavos de final, hasta que sufrió una lesión en el tobillo. Ese problema físico lo marginó durante casi todo el segundo semestre. Es por eso que apenas llegó a jugar 3 minutos ante Gremio en la semifinal y los 24′ finales de la final contra River, donde su equipo dio vuelta el resultado. Su participación en esa edición del certamen culminó con 9 apariciones, 1 gol y 1 asistencia.

En 2022, donde el Mengao también se coronó campeón de América, su rol fue segundario. Fueron apenas 108 minutos en cancha en un total de 6 partidos jugados, viendo la gran mayoría de los compromisos desde el banco de suplentes. Aún así, Ribas levantó el trofeo con el brazalete de capitán en su brazo. Días después, colgó los botines.

